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26.11.2021 15:07
Рубрика: Происшествия

В Севастополе задержан экс-замдиректора департамента здравоохранения

Текст: Юлия Крымова
Фото: ГСУ СК РФ по Республике Крым и Севастополю. Фото: ГСУ СК РФ по Республике Крым и Севастополю.
Фото: ГСУ СК РФ по Республике Крым и Севастополю.

По подозрению в получении взятки и вымогательстве задержан бывший первый замдиректора департамента здравоохранения Севастополя Владислав Нусинов.

Фото: СК РФ по Республике Крым и Севастополю
Экс-глава сельхоздепартамента Севастополя отправлен под домашний арест

Он был уволен из правительства Севастополя в октябре 2020 года после антикоррупционной проверки. Нусинов курировал вопросы информатизации и госзакупок. Вместе с ним лишился должности директор Медицинского информационно-аналитического центра Севастополя Олег Роменский, а следом ушел в отставку и директор департамента здравоохранения Сергей Шеховцов.

- По результатам мероприятий, проведенных сотрудниками ФСБ и МВД, возбуждено уголовное дело, - рассказали сегодня в пресс-службе СК по Республике Крым и Севастополю.

Экс-чиновника подозревают в получении взятки с вымогательством в крупном размере.

Следствие установило, что в октябре 2019 года чиновник попросил представителя строительной фирмы, выполнявшей капитальный ремонт медучреждения, отремонтировать и его квартиры. Стоимость работ была оценена в 500 тысяч рублей. В ответ замдиректора департамента пообещал пролоббировать заключение договора на поставку товаров с подведомственным учреждением. В случае отказа пригрозил, что даст указание подчиненным не заключать контракты с этой фирмой.

- В результате в марте 2020 года между Медицинским информационно-аналитическим центром и строительной фирмой был заключен договор на поставку поручней вдоль пешеходных дорожек медучреждения, минуя предусмотренные законом конкурсные процедуры. Затем работники стройфирмы выполнили ремонт в квартире замдиректора департамента здравоохранения, - рассказали в СК.

Нусинов был задержан 25 ноября сотрудниками УФСБ России по РК и Севастополю. При обыске у него дома изъяты предметы и документы, представляющие интерес для следствия. После того как фигуранту предъявят обвинение, следствие обратится в суд с ходатайством об избрании меры пресечения и наложении ареста на автопарк экс-чиновника, чтобы таким образом обеспечить возмещение ущерба.

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