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26.11.2021 11:15

В Сочи собрали самый большой за последние годы урожай чайного листа

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)
Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ

На Кубани урожай чая в этом году увеличился на 11 процентов по сравнению с прошлым годом. Всего собрали 380 тонн чайного листа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-губернатора Краснодарского края Андрея Коробку.

Фото: Медиакорпорация Китая
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По его словам, это положительная динамика. Местные власти проводят активную работу по расширению чайных плантаций. Также предусмотрены меры государственной поддержки отрасли с учетом того, что в 1990-е годы ее забросили. В этом году выделено семь миллионов рублей.

За последние годы в регионе удалось восстановить почти 280 гектаров чайных плантаций. В этом году их площадь составляет более 360 гектаров, еще на 421 гектаре проводятся работы по реконструкции. Всего на Кубани чаепригодные земли занимают более 1,2 тысячи гектаров.

В прошлом году в регионе была аномальная засуха, из-за которой пострадали и чайные плантации. Тогда урожай чая составил 343,7 тонны. Зато в 2020 году в Сочи впервые наблюдался небывало ранний урожай чая.

- В этом году мы собрали 58 тонн чая, - рассказала "РГ" Ирина Гордиенко, директор предприятия "Солохаульский чай", расположенного в Лазаревском районе Сочи. - Это хороший урожай. В прошлом году - 54 тонны.

В регионах Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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