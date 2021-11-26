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26.11.2021 10:53
Рубрика: Общество

Источник повышенной радиации в центре Челябинска ликвидирован

Текст: Михаил Пинкус

Радиоактивное загрязнение на тротуаре в центре Челябинска ликвидировано силами специализированной организации. Радиационный фон находится в пределах нормы, сообщили в пятницу в городской администрации.

Фото: iStock
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- Специализированной организацией "Радиоизотопные приборы" проведены работы по изъятию остатка трубы, являвшегося источником повышенного излучения, выемке грунта и бетонированию участка, - сообщили в пресс-службе мэрии. - После завершения мероприятий радиационный фон на месте происшествия в пределах нормы.

Как уже сообщала "РГ", радиоактивное излучение на улице Труда в Челябинске 22 ноября зафиксировал инженер Андрей Ожаровский. С помощью приборов он зафиксировал его у основания спиленного столба рекламной конструкции и выдвинув версию, что она была изготовлена из металлической трубы, которая ранее могла быть частью нефтепровода. А в нефти, как известно, содержатся природные радионуклиды.

Ранее в министерстве общественной безопасности региона сообщили, что обнаруженный отрезок трубы упакуют в специальный контейнер в целях последующей утилизации в соответствии с действующим законодательством, а кроме того через систему учета и контроля радиоактивных веществ попробуют установить его владельца. Дальнейшей проверкой займется Роспотребнадзор.

В регионах Общество Экология Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Челябинск

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