"Роскосмос" направил правоохранителям результаты расследования о "дырке" в "Союзе"

"Роскосмос" направил результаты расследования о появлении отверстия в корабле "Союз МС-09" в правоохранительные органы, сообщили в пресс-службе госкорпорации.

"Все результаты расследования относительно отверстия в бытовом отсеке космического корабля "Союз МС-09" были переданы в правоохранительные органы", - сказали в пресс-службе.

Напомним, в 2018 году в ночь на 30 августа на МКС возникла нештатная ситуация: в корпусе пристыкованного корабля "Союз МС-09" обнаружили отверстие диаметром 2 миллиметра, произошла утечка воздуха.

В ходе расследования выдвигались различные версии - от повреждения микрометеоритом до саботажа в космосе. В частности, утверждалось, что астронавт НАСА Серена Ауньон-Чэнселлор, испытывая определенные психологические проблемы, решила досрочно вернуться на Землю, просверлив отверстия в "Союзе".