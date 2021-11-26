Сколько можно заработать на сдаче автомобиля в аренду

Сдача недвижимости в аренду - далеко не такой выгодный бизнес, как может показаться со стороны, да и сопутствующих проблем собственнику приходится решать немало. А что с арендой автомобиля? Можно ли заработать на этом?

Наиболее простой вариант для автовладельца, желающего заработать на машине - это сотрудничество с автопрокатом, пишет aif.ru. Предпочтение отдается автомобилям моложе трех лет. Как правило, хозяин получает 70 процентов выручки, а остальное забирает себе организация. Если автопрокат займется еще и обслуживанием машины, то сумма может снизиться до 60 процентов от общего дохода.

Для того, чтобы сдать автомобиль в аренду, не нужно иметь статус индивидуального предпринимателя. С автопрокатом заключается договор, где указываются все данные машины, технические характеристики, условия обслуживания и ремонта. Важно уточнить, за чей счет будут устраняться повреждения.

Как и в случае с недвижимостью, доход от сдачи автомобиля в аренду сильно зависит от его класса и от города. За отечественную машину могут дать 1000-1500 рублей в сутки, новая будет дороже рублей на 700 максимум. Цены на иномарки начинаются от 1500 рублей. Если сдать в аренду сразу несколько автомобилей среднего класса, то заработать можно порядка 100 тысяч рублей в месяц. При этом машины остаются в собственности.

Нужно не забыть вычесть расходы: полис КАСКО с франшизой - около 15 тысяч рублей, налог - примерно 5 тысяч. Важно помнить, что в низкий сезон автомобиль может стоять без дела и не приносить никакого дохода.

И главное, что машину будут брать в аренду самые разные водители: вряд ли кто-то будет относиться к ней столь же бережно, как к своей. Некоторые арендуют автомобиль с целью выжать из него максимум, а это значит, что риск ДТП с сильными повреждениями весьма велик. Есть смысл брать полное КАСКО: за автомобиль стоимостью до 1,5 миллиона рублей полис обойдется в 50-90 тысяч.

Для сдачи в аренду эксперты рекомендуют приобретать крепкий подержанный автомобиль, у которого без перебоев работают все механизмы, а кузов не побит ржавчиной.

При сотрудничестве с автопрокатом есть риск того, что фирма будет занижать количество случаев фактической аренды автомобиля, чтобы платить владельцу поменьше. Если хозяин рискнет заниматься сдачей автомобиля в прокат самостоятельно, то нужно уделить большое внимание документам арендаторов, чтобы не наткнуться на мошенников, которые уведут машину.