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26.11.2021 23:37
Рубрика: В мире

США ограничат въезд гражданам восьми африканских стран из-за нового штамма вируса

Текст: Максим Макарычев

Соединенные Штаты ограничат поездки из ЮАР и семи других африканских стран с понедельника в ответ на появившийся и недавно названный Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) вариантом COVID-19 "Омикрон", заявил в пятницу президент США Джо Байден. Другие страны, на граждан которых распространяется ограничение, это Ботсвана, Зимбабве, Намибия, Лесото, Эсватини, Мозамбик и Малави.

Фото: iStock
ВОЗ назвала южноафриканский штамм COVID-19 греческой буквой омикрон

По словам высокопоставленных должностных лиц администрации, эта мера была принята после рекомендаций Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) и главного медицинского советника Байдена доктора Энтони Фаучи. "По мере продвижения вперед, - сказал Байден в своем заявлении, - мы продолжим руководствоваться советами ученых и моей медицинской команды".

"Омикрон", классифицируемый ВОЗ как "вариант, вызывающий беспокойство", обвиняется в росте случаев заболевания в Южной Африке и вызвал опасения по поводу большого количества мутаций, которые делают его потенциально более передаточным и устойчивым к вакцинам. На данный момент установлено, что вирус имеет как минимум 32 мутации. Ученые подчеркивают, что мутации могут повлиять на способность вируса инфицировать клетки и быстро размножаться, блокируя иммунные клетки.

Ранее в пятницу стало известно, что Россия с 28 ноября ограничит въезд иностранных граждан из ряда африканских стран и Гонконга из-за нового штамма коронавируса.

В мире США Пандемия коронавируса COVID-19

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