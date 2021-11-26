Tesla набрала предзаказов на Cybertruck на 80 млрд долларов

Американский производитель электромобилей Tesla к настоящему моменту собрал на пикап Cybertruck 1,3 млн предварительных заказов, их количество продолжает расти даже несмотря на то, что начало его производства было отложено по меньшей мере на год, и за это период полностью электрический пикап того же класса выпустил Ford и вот-вот выпустят General Motors и Rivian.

Ошеломляющая цифра заказов во многом результат доступности предложения - заявку на машину может оставить любой желающий, способный подкрепить ее всего 100 долларами (около 7,3 тысячи рублей).

На требовании следующего платежа отсеются две третьих заказов. Но не оставляет сомнений и то, что объем действительных заявок на Cybertruck со старта производства растянется в очередь ожиданий на многие месяцы или даже годы.

Как отмечает Electrek, с учетом предполагаемой средней цены пикапа в 58 тысяч долларов, гипотетический портфель заказов на модель в сумме сейчас составляет 80 млрд долларов.

Напомним, Tesla Cybertruck представили в 2019 году. Он будет выпускаться в трех модификациях - с одним электродвигателем и задним приводом, с двумя электродвигателями и полным приводом или же с тремя электродвигателями и полным приводом.

С места до 60 миль/ч (96 км/ч) пикап в топ-версии разгоняется всего за 2,9 секунды. Запас хода варьируется от 400 до 800 км в зависимости от модификации. Грузоподъемность электротрака - 1587 кг (как у "ГАЗели"), причем это общий показатель для всех трех версий. Максимальная масса буксируемого прицепа у топ-версии Cybertruck достигает внушительных 6350 кг.