Tesla начала снимать водителей при включенном автопилоте

Пока еще проходящая тестирование в реальных условиях система полного автопилота FSD (Full Self Drive) от Tesla в последней версии требует от водителей согласия на съемку лица салонной видеокамерой. Это сделано для того, чтобы в случае ДТП на машине с включенным автопилотом компания имела дополнительные вещественные доказательства.

Tesla и раньше собирала видеоматериалы в рамках FSD, но они использовались только для обучения и улучшения системы автономного управления. Теперь же Tesla не позволяет пользоваться функцией FSD, если водитель не подтвердит согласие на запись лица салонной камерой.

"Включая FSD Beta, я даю согласие на сбор Tesla связанных с VIN изображений с внешних камер автомобиля и камеры кабины в случае возникновения серьезной угрозы безопасности или столкновения", - говорится в оферте.

Как отмечает Electrek, эта формулировка может указывать на то, что Tesla хочет обеспечить наличие доказательств на случай, если машина с активированным автопилотом попадет в ДТП - по записям станет ясно, соблюдал ли водитель условие сохранения контроля за движением при включенной функции FSD.

В настоящее время комплекс FSD относят к 2-му уровню автономности по классификации SAE - это по-прежнему далеко от по-настоящему "полного автопилота", который начинается с 4-го уровня.