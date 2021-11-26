Ученые назвали продукт-"спаситель" для гипертоников

Ученые назвали продукт, который является одним из самых полезных для гипертоников. Речь идет об обычном шпинате. По мнению специалистов Каролинского института Стокгольма, на чье исследование ссылается издание Semana из Колумбии, все дело в неорганических нитратах, которые содержатся в этом виде зелени.

Участники исследования трижды в неделю ели шпинат в небольших количествах, и ученые зафиксировали у них снижение артериального давления. Оказалось, что нитраты способствуют образованию оксида азота, который расширяет сосуды и помогает контролировать давление.

Поэтому, как уверена доктор мадридской больницы La Paz Регина Далмау, бытующее мнение об опасности нитратов оказывается неверным.

"Благодаря этому исследованию мы узнали, что они не просто не опасны, они несут пользу сердечно-сосудистой системе", - отметила доктор.

Также для контроля за давлением врачи советуют придерживаться диеты, следить весом и уровнем стресса, отказаться от курения, сократить потребление соли, алкоголя и кофеина.

Также гипертоникам советуют употреблять в пищу огурцы.