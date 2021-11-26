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26.11.2021 09:25
Рубрика: Власть

В Госдуме предложили увеличить имущественный вычет для семей с детьми

Текст: Алексей Рыбин

В Госдуме предложили увеличить размер имущественного вычета для семей с детьми как минимум на миллион рублей. Такое письмо депутат Госдумы Иван Сухарев направил вице-премьеру Татьяне Голиковой, сообщает RT.

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Сейчас при покупке жилья официально работающие граждане могут получить налоговый вычет на сумму до двух миллионов рублей и вернуть уплаченные с этой суммы 13% налогов. То есть, фактически можно вернуть максимум 260 тысяч рублей. Депутат предложил увеличивать размер вычета на миллион рублей за каждого ребенка.

"Прошу Вас поручить рассмотреть целесообразность увеличения предельного размера имущественного вычета при приобретении жилья семьями с детьми, увеличивая размер имущественного вычета на 1 млн рублей за каждого ребенка в составе семьи", - говорится в тексте письма.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил перечень услуг для получения так называемого спортивного налогового вычета. С затрат на спорт можно вернуть до 15,6 тысячи рублей.

Власть Работа власти Экономика Финансы Налоги Законодательная власть Госдума Налоговые вычеты Налог на недвижимость

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