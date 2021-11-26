В Госдуму внесли законопроект о создании перестраховочного пула для ОСАГО

В Госдуму внесен законопроект, согласно которому риски по ОСАГО будут перестраховываться. Это сведет на нет ситуацию, когда страховщики всеми правдами и неправдами отказывались страховать ответственность убыточных клиентов, например, такси и автобусы. Либо сокращали свое присутствие в убыточных регионах. В результате чего, купить там полис автогражданки становилось проблемой.

Как сообщил исполнительный директор Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев, законопроект предусматривает создание перестраховочного пула для перестрахования рисков по договорам ОСАГО в высокоубыточных сегментах с обязательным участием в нем всех действительных членов РСА. То есть каждый из страховщиков ОСАГО должен получить, с одной стороны, возможность по собственному усмотрению передавать риски по тем или иным договорам ОСАГО в перестрахование, а, с другой стороны, будет вместе со всеми остальными действительными членами РСА нести обязательства по убыткам по всем переданным в перестрахование через пул договорам обязательного страхования. Такое нововведение за счет более справедливого распределения между страховщиками обязательств в наиболее проблемных сегментах ОСАГО, где суммы выплат часто превышают сборы, повысит финансовую устойчивость страховщиков и, что не менее важно, улучшит ситуацию с доступностью услуг обязательного страхования - страховщики будут не так сильно опасаться заключать высокоубыточные договоры.

Для участия в пуле как в качестве перестрахователя, так и в качестве перестраховщика не будет требоваться отдельная лицензия на перестрахование - достаточно лицензии на ОСАГО. Таким образом страховщику не потребуется увеличивать свой уставный капитал, как того требует Закон Российской Федерации "Об организации страхового дела в Российской Федерации" для ведения общей деятельности по перестрахованию.

Стоит отметить, что в РСА и сейчас действует механизм обеспечения доступности услуг ОСАГО - система "е-Гарант". Но из-за сложностей с идентификацией страхователей и со страхованием автопарков она не позволяет заключать через нее договоры обязательного страхования юридическим лицам. Перестраховочный пул, который должен прийти на смену существующему механизму, не будет иметь таких ограничений.

Дополнительный положительный эффект от создания перестраховочного пула смогут ощутить и физические лица, которые сейчас пользуется системой "е-Гарант". Сейчас при заключении договора через "е-Гарант" страхователь должен фактически пройти несколько обязательных этапов: зайти на сайт страховщика в сети "Интернет", перейти при определенных обстоятельствах на сайт РСА, выбрать там подходящего другого страховщика, с которым уже заключить договор. При создании перестраховочного пула даже в ситуации, когда страховщик не захочет оставлять на собственном удержании риск по договору ОСАГО, страхователь не заметит никакой разницы по сравнению со стандартной процедурой приобретения полиса ОСАГО - все действия по передаче рисков в перестрахование в пул будут осуществляться страховщиком самостоятельно, без участия в них автовладельца.