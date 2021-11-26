В Израиле выявлен первый случай инфицирования новым штаммом коронавируса

Власти Израиля сообщили о том, что в стране был зафиксирован первый случай инфицирования новым штаммом коронавируса B.1.1.529. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения страны.

"Штамм, обнаруженный в ряде стран южной Африки, был выявлен в Израиле", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Отмечается, что заболевший прилетел из Малави. Кроме того, еще два человека находятся на изоляции, ожидая результатов теста.

Новый штамм был обнаружен в ЮАР и других странах южной Африки.