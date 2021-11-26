В России может появиться новый профессиональный праздник

Минсельхоз предложил установить в России новый профессиональный праздник - День винодела. Проект постановления опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

"Планируемый срок вступления проекта нормативного правового акта в силу - февраль 2022 года", - говорится в опубликованных документах. Информации о том, в какой день Минсельхоз предлагает отмечать праздник, на портале пока нет.

Ранее статс-секретарь - замглавы Минпромторга Виктор Евтухов рассказал о результатах исследования качества российского вина, который прошел в рамках проекта "Винный гид России". Из 610 вин, которые исследовало Роскачество, две трети получили оценку в 78 баллов и выше, что стало рекордно высоким показателем.

В рамках исследования изучались вина стоимостью до 1 тыс. рублей. Средняя цена составляла 430-440 рублей, а самое дешевое вино стоило около 150 рублей.