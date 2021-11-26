Новости

Зоран Лукич: Сказал ребятам, порадуемся, когда обыграем еще и Исландию 22:23
Семен Антонов: Перед матчем с Италией было очень волнительно 22:16
В Telegram появится функция только для владельцев iPhone 22:08
Минюст внес в список иностранных агентов главреда Sota.Vision 22:04
Семнадцать французских полицейских ранены в ходе беспорядков на Мартинике 22:02
Какие страны ввели ограничения на авиасообщение со странами Африки 21:59
Пилотный проект по tax free продлен до конца 2022 года 21:44
В Росреестре рассказали, зачем вносить электронную почту в ЕГРН 21:41
Минюст дополнил список иностранных агентов "Нобелевским призывом" 21:37
Валиева посвятила выступление в Сочи памяти своей бабушки 21:30
ВОЗ назвала южноафриканский штамм COVID-19 греческой буквой омикрон 21:30
Задержанный на МКАД наркокурьер оказался рецидивистом 21:19
Умер легендарный советский футболист и тренер Герман Зонин 21:04
Путин подарил Алиеву и Пашиняну по оливковой ветви 20:50
Путин провел трехстороннюю встречу с главами Азербайджана и Армении 20:14
Оперштаб: В России новый штамм COVID-19 не обнаружили 20:13
Карпин назвал "нормальным" жребий сборной России в стыках ЧМ-2022 20:01
Генсек НАТО: Принцип коллективной обороны не распространяется на Украину 19:58
Охрана Зеленского сбила с ног журналистку 19:55
Непомнящий и Карлсен сыграли вничью в первой партии матча за мировую корону 19:55
В Росстате рассказали, когда появятся результаты сельхозмикропереписи 19:48
Власти Кузбасса выплатят по 250 тысяч родным погибших шахтеров 19:44
На Дону проверят "глушители" для регистраторов в автомобилях ГИБДД 19:39
Павлюченко - Ходыкин лидируют после короткой программы на Гран-при в Сочи 19:30
Цена Brent впервые с сентября опустилась ниже 73 долларов 19:11
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
После публикации "РГ" за Максима заступилась прокуратура
После публикации "РГ" за Максима заступилась прокуратура
Сергей Куцев: Справятся ли 340 генетиков в России с наследственными болезнями
Сергей Куцев: Справятся ли 340 генетиков в России с наследственными болезнями
Как будет работать система QR-пропусков
Как будет работать система QR-пропусков
26.11.2021 21:30
Рубрика: Общество

ВОЗ назвала южноафриканский штамм COVID-19 греческой буквой омикрон

Текст: Анастасия Селиванова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) дала отдельное название штамму коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 B.1.1.529, который был обнаружен на юге Африки. Теперь он именуется греческой буквой омикрон, следует из заявления ВОЗ по итогам чрезвычайного заседания Технической консультативной группы по эволюции вирусов.

Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
Почему нужно осторожно отнестись к "африканскому" штамму коронавируса

По данным организации, первый случай инфицирования вариантом B.1.1.529 был зарегистрирован в образце, взятом 9 ноября. Первые сообщения о заражениях пришли из ЮАР, где было три волны заболеваемости, в последнюю из которых преимущественно бушевал штамм дельта. За последние недели число заражений в стране выросло, что совпало с обнаружением нового штамма.

"Этот вариант имеет большое число мутаций, некоторые из которых вызывают беспокойство. Предварительные данные свидетельствуют о повышенном риске повторного заражения по сравнению с другими штаммами, также включенными в группу "вызывающих обеспокоенность". Число случаев заражения этим вариантом растет почти во всех провинциях ЮАР", - пишет ВОЗ.

Специалисты рекомендуют странам усилить эпиднадзор, сообщать ВОЗ о первых случаях заражения штаммом омикрон, а также включиться в исследования новых штаммов для повышения эффективности мер борьбы с коронавирусом.

Ранее Россия решила с 28 ноября ограничить въезд в страну гражданам из десяти стран и автономий на юге Африки, где был обнаружен штамм омикрон. Кроме того, всех прибывающих в страну из африканских стран, а также из Китая, Израиля, Великобритании и Северной Ирландии будут тестировать на коронавирус. Как заверили в оперативном штабе, отечественные тест-системы способны распознать штамм омикрон.

Общество Здоровье Международные организации ВОЗ Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

ВОЗ назвала южноафриканский штамм COVID-19 греческой буквой омикрон
Песков опроверг обвинения в адрес России в подготовке госпереворота на Украине
В Кремле назвал причину увольнения главы ФСИН
Голикова назвала регионы с коллективным иммунитетом к COVID выше 70%
Президент Беларуси призвал Польшу пропустить беженцев в ФРГ
Выстоит ли традиционная журналистика под напором интернета
Стали известны подробности о вакцинации подростков от COVID-19 "Спутником М"