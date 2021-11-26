ВОЗ назвала южноафриканский штамм COVID-19 греческой буквой омикрон

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) дала отдельное название штамму коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 B.1.1.529, который был обнаружен на юге Африки. Теперь он именуется греческой буквой омикрон, следует из заявления ВОЗ по итогам чрезвычайного заседания Технической консультативной группы по эволюции вирусов.

По данным организации, первый случай инфицирования вариантом B.1.1.529 был зарегистрирован в образце, взятом 9 ноября. Первые сообщения о заражениях пришли из ЮАР, где было три волны заболеваемости, в последнюю из которых преимущественно бушевал штамм дельта. За последние недели число заражений в стране выросло, что совпало с обнаружением нового штамма.

"Этот вариант имеет большое число мутаций, некоторые из которых вызывают беспокойство. Предварительные данные свидетельствуют о повышенном риске повторного заражения по сравнению с другими штаммами, также включенными в группу "вызывающих обеспокоенность". Число случаев заражения этим вариантом растет почти во всех провинциях ЮАР", - пишет ВОЗ.

Специалисты рекомендуют странам усилить эпиднадзор, сообщать ВОЗ о первых случаях заражения штаммом омикрон, а также включиться в исследования новых штаммов для повышения эффективности мер борьбы с коронавирусом.

Ранее Россия решила с 28 ноября ограничить въезд в страну гражданам из десяти стран и автономий на юге Африки, где был обнаружен штамм омикрон. Кроме того, всех прибывающих в страну из африканских стран, а также из Китая, Израиля, Великобритании и Северной Ирландии будут тестировать на коронавирус. Как заверили в оперативном штабе, отечественные тест-системы способны распознать штамм омикрон.