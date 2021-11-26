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26.11.2021 06:47
Рубрика: Общество

Врач рассказала о хитрости при варке гречки для особой пользы

Текст: Оксана Грибанова

Врач-диетолог Светлана Фус рассказала, как приготовить гречку, чтобы получить максимальную пользу от продукта. Она порекомендовала следить за количеством воды при варке. Жидкость, в которой варится гречка, впитывает все полезные вещества от крупы, уточнила диетолог.

Фото: iStock
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"Поэтому при варке стоит правильно рассчитывать количество воды, чтобы ее не сливать. Идеальные пропорции: 1:2,5 (1 часть гречки и 2,5 части воды)", - объяснила Светлана Фус в своем аккаунте в Instagram.

Кроме того, любителям гречки диетолог посоветовала обогащать блюдо животным белком. "Это может быть гречневая каша с молоком, гречка с яйцом, рыбой, мясом птицы и даже гречка с творогом", - отметила врач, пояснив, что такие комбинации делают прием пищи более сбалансированным и полезным.

Фус считает, что перед приготовлением крупы стоит замачивать в воде. Затем сливать жидкость и варить в чистой воде.

В свою очередь диетолог, доктор медицинских наук, профессор Алексей Ковальков считает, что не стоит налегать на гречку - есть ее каждый день. Достаточно трех раз в неделю. При этом он посоветовал обходиться и вовсе без варки. А именно: заваривать крупу на ночь водой или кефиром. В результате ядра остаются твердыми, не рассыпаются, что более полезно для организма.

Наука Общество Здоровье

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