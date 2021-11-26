Захарова: Запад дискредитировал статус беженца

Представители западных стран своими действиями дискредитировали статус беженца. Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Великобритания обратилась к Франции с требованием забрать назад мигрантов, пересекших Ла-Манш, - написала она в своем канале в Telegram. - К "саммиту демократий", наверное. Чтобы сомнений ни у кого не осталось, как нынешние "лидеры демократического мира" относятся к статусу беженца".

Дипломат также напомнила другие подобные случаи, которые происходили в некоторых странах ЕС.