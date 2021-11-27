Александр Гинцбург рассказал, как действует вакцина в виде спрея

Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, как действует назальная вакцина от коронавируса в виде спрея. С помощью этой вакцины в носу образуются секреторные антитела, пояснил он в интервью программе "Вести".

По словам Гинцбурга, эти антитела будут секретироваться так же, как выделения из носа.

"Вот в этих выделениях будет содержаться большая количество антител в результате такой вакцинации. И эти антитела будут взаимодействовать и нейтрализовать тот вирус, который вы вдохнули непосредственно из воздуха. Они сразу же будут нейтрализовать этот вирус", - пояснил ученый.

Таким образом, по словам Гинцбурга, вакцинировавшийся назально человек не будет переносить вирус.

Также ученый рассказал, каким образом назальная вакцина вводится в организм.

"Вводится обычным шприцем, на который обычно надевается иголка. Но вместо иголки на шприц надевается специальная насадка. Внутри нее находится фильтр с очень маленькими отверстиями, которые глазом мы не видим. Пациент сам или с помощью медсестры нажимает резко на шприц и вдыхает тот аэрозоль, который образуется", - объяснил Гинцбург.

Ранее президент РФ Владимир Путин уже испытал назальную вакцину на себе. По его словам, никаких побочных эффектов ревакцинация не вызвала.