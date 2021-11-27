Чем опасны камни, застрявшие в протекторе шины

После езды по каменистым грунтовкам протектор шин забивается мелкими камнями. Нужно ли устранять этот мусор или можно ездить с забитыми канавками и ламелями, не создавая угрозы управляемости и ресурсу резины? Разберемся в этом вопросе.

Автомобилисты делятся на два лагеря. Первые убеждены, что вынимать камушки и прочий мусор из протектора шин не нужно и даже бесполезно. Мол, на скорости "засор" устранится сам собой, а даже если этого не произойдет, ничего страшного - на управляемости и безопасности это никак не скажется.

Представители второго лагеря осматривают шины регулярно и, вооружившись специальными щетками, отвертками, деревяшками и прочим подручным инструментом вычищают протектор едва ли не перед каждой поездкой.

Так действительно ли опасны камушки в канавках и ламелях вашей резины?

Во-первых, совершенно точно нужно удалить загрязнения и любые вкрапления в протекторе колес перед их балансировкой. В противном случае практически гарантированно получим дисбаланс колеса или колес, который при движении на большой скорости приведет к вибрации элементов подвески, износу покрышек и что самое неприятное - снижению курсовой устойчивости автомобиля.

Вторая неприятность, которую могут доставить крупные камни в прорезях протектора, - это их потенциальное превращение в разрушительные "снаряды". Не секрет, что, когда на шоссе автомобиль разгоняется до высоких скоростей, камни, вылетающие из-под колес впереди идущих машин под воздействием центробежной силы вполне могут разбить лобовое стекло, фары и повредить ЛКП кузова машин, следующих за вами.

Правда и то, что если не заморачиваться с устранением крупных и острых камней из шин, первые во время езды (старта, разгона и торможения) начинают вгрызаться в резину и истирать прилегающее пространство. В результате в протекторе появляются характерные рытвины, препятствующие расчетному отводу воды и снежной каши, увеличивая таким образом вероятность аквапланирования (возникновение гидродинамического клина в пятне контакта шины) и слэшпленинга (ситуаций подобна аквапланированию, только к воде добавляется большое количество мелкого льда и талого снега). Да и сам по себе забитый камнями протектор не улучшает процесс дренажа протектора.

Еще хуже, что даже небольшие, но острые камни могут повредить каркас и продвинуться вглубь корда. Точнее они будут срабатывать как долото или сверло при каждом ударе колеса о дорожный выступ, яму и другое препятствия, продвигаясь все глубже и глубже. В результате такой "клин" пробивает себе дорогу к металлическим прутьям корда, и в структуру покрышки начинает поступать влага. Соответственно, запустятся коррозийные процессы.

Металлокорд проржавеет, каркас ослабнет, и при наезде на препятствие или ударе колеса, к примеру о бордюр или дорожный выступ, такая шина может буквально взорваться. Мало того, что лопнувшая покрышка не подлежит восстановлению, такой сценарий представляет высокую опасность для здоровья и даже жизни водителя и пассажиров, если взрыв происходит на высокой скорости.

Одним словом, камни, засевшие в колесах, реально опасны, так что при первой возможности их следует устранить. Поэтому осматривая автомобиль перед поездкой (эту процедуру, кстати, имеет смысл сделать привычкой, так можно избежать многих проблем в дороге) не поленитесь вытащить засевший мусор. Для этого можно вооружиться плоскогубцами или отверткой, но лучше воспользоваться специнструментом - специальным крюком для извлечения камней, мусора и других посторонних предметов. Его можно купить в любом автомобильном магазине.

Помните также о том, что ключ от машины - не лучший инструмент для вытаскивания камней из протектора. Если перестараться, можно повредить нарезку или вовсе поломать жало ключа. Так что если в вашем автомобиле нет кнопки запуска мотора, будет проблематично завести машину.