Что такое "контрактный" аккумулятор, стоит ли его покупать

Автомобильный эксперт Егор Васильев специально для "Российской газеты" рассказал о том, что такое "контрактный" аккумулятор, стоит ли его вообще покупать.

"Так называемый "контрактный" аккумулятор - это история не новая, просто раньше было название подержанный. Однако активный маркетинг выискивает любые способы, чтобы придать неопределённому по качеству товару новый смысл.

По сути, "контрактный" аккумулятор - это старая батарея, которая была сдана покупателем в момент приобретения новой. После чего она в лучшем случае прошла мойку, ее привели в презентабельный вид. Вполне возможность, что продавец осуществил и какую-нибудь диагностику с выполнением циклов разряда-заряда. Ну и на этом все.

Так что в абсолютном большинстве случаев приобретение так называемого "контрактного" аккумулятора - это совершенно бесполезная трата денег. Лучше купить новый, который при исправном автомобиле прослужит без проблем несколько лет, чем играть в безвыигрышную лотерею с "контрактным", - отметил эксперт.