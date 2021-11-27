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27.11.2021 20:34
Рубрика: Легковые авто

Что такое "контрактный" аккумулятор, стоит ли его покупать

Текст: Юрий Зубко
Фото: Istock Фото: Istock
Фото: Istock

Автомобильный эксперт Егор Васильев специально для "Российской газеты" рассказал о том, что такое "контрактный" аккумулятор, стоит ли его вообще покупать.

Фото: Istock
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"Так называемый "контрактный" аккумулятор - это история не новая, просто раньше было название подержанный. Однако активный маркетинг выискивает любые способы, чтобы придать неопределённому по качеству товару новый смысл.

По сути, "контрактный" аккумулятор - это старая батарея, которая была сдана покупателем в момент приобретения новой. После чего она в лучшем случае прошла мойку, ее привели в презентабельный вид. Вполне возможность, что продавец осуществил и какую-нибудь диагностику с выполнением циклов разряда-заряда. Ну и на этом все.

Так что в абсолютном большинстве случаев приобретение так называемого "контрактного" аккумулятора - это совершенно бесполезная трата денег. Лучше купить новый, который при исправном автомобиле прослужит без проблем несколько лет, чем играть в безвыигрышную лотерею с "контрактным", - отметил эксперт.