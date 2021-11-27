Декорации фильма "Нюрнберг" подарили московскому парку "Патриот"

Новости

Эксперты предлагают снять санкции с РФ взамен за энергообеспечение Европы 14:57
Власти возьмут на себя расходы на похороны погибших на "Листвяжной" 14:49
В Подмосковье мужчина стал звездой, сделав коляски для животных-инвалидов 14:46
Червоткин и Большунов стали призерами в гонке на 15 км на Кубке мира 14:23
В Москву идет резкое похолодание 13:32
После возгорания на заводе в Дзержинске завели дело 13:22
Осквернившему стенд с портретом ветерана войны блогеру предъявлено обвинение 13:04
Севастополец случайно нашел на чердаке своего дома арсенал 13:01
Опубликовано видео полицейской погони за BMW по МКАД 12:56
В минздраве рассказали о состоянии пострадавших при взрыве в Дзержинске 12:44
Начальник участка шахты "Листвяжная": Шахтеры не жаловались на условия 12:40
На шахте "Листвяжная" в Кузбассе возобновили поисковые работы 12:35
WSJ: США готовы ограничить учения в Европе для снятия напряженности с РФ 12:30
Диетолог назвала отличие маслин от оливок 11:57
Прокуратура начала проверку после пожара и взрывов на заводе в Дзержинске 11:54
Александр Гинцбург рассказал, как действует вакцина в виде спрея 11:53
Эпидемиолог: Циркуляция "африканского" штамма пока не понятна 11:40
Оперштаб: В Москве выявлено 3430 новых случаев COVID-19 11:37
Мэр Новороссийска Игорь Дьяченко объявил об уходе со своего поста 11:35
Директор шахты "Листвяжная" арестован на два месяца 11:26
Овечкин признан лучшим игроком дня в НХЛ 11:09
Число пострадавших на шахте горноспасателей выросло до 15 10:33
ФАС проконтролирует изменение цен на электроэнергию 10:24
Суд арестовал на два месяца обвиняемого по делу о взрыве на "Листвяжной" 10:22
Наталья Сергунина: К 80-летию битвы за Москву в столице подготовили программу для молодежи 10:01
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
После публикации "РГ" за Максима заступилась прокуратура
После публикации "РГ" за Максима заступилась прокуратура
Сергей Куцев: Справятся ли 340 генетиков в России с наследственными болезнями
Сергей Куцев: Справятся ли 340 генетиков в России с наследственными болезнями
Как будет работать система QR-пропусков
Как будет работать система QR-пропусков
27.11.2021 14:18
Рубрика: Культура

Декорации фильма "Нюрнберг" подарили московскому парку "Патриот"

Текст: Сусанна Альперина
В Министерстве обороны России состоялась передача декорационного комплекса "Зал 600", созданного для съемок фильма "Нюрнберг" в дар Парку "Патриот".
Фото: Предоставлено "Продюсерским центром "Синема Продакшн" Фото: Предоставлено "Продюсерским центром "Синема Продакшн"
Фото: Предоставлено "Продюсерским центром "Синема Продакшн"

Глава Российского исторического Общества Сергей Нарышкин и министр обороны России Сергей Шойгу сообщили, что декорация будет выставлена в парке как музейный экспонат и использоваться в историко-просветительской работе с посетителями.

Фото: Предоставлено UPI
В прокат выходят фильмы, номинирующиеся на главные мировые премии

Как раз, когда обозреватель "РГ" писала репортаж со съемок этой картины режиссера Николая Лебедева, на Мосфильме был возведен "Зал 600". Масштабная декорация была выполнена так, что сразу же переносила в другую страну и в другое время.

Эта декорация знаменитого Зала нюрнбергского Дворца Правосудия была воссоздана по подлинным чертежам в натуральную величину - 330 квадратных метров. Она полностью повторяет Зал судебных заседаний образца конца 1945 года, специально построенного для проведения Нюрнбергского процесса. В декорации используется такое же количество мебели, пишущих машинок, кинокамер, настольных ламп, наушников, микрофонов, переключателей языков, которое использовалось на самом деле. Все эти предметы являются точными копиями подлинных образцов. Также были воссозданы копии скульптур над парадным входом в зал, и тех, барельефов, что расположены над дверьми со стороны входа судей и свидетелей.

"Мы тщательно и скрупулезно работали над каждой деталью этой декорации. Историческая достоверность была важна, чтобы в зале возникла та атмосфера, то эмоциональное состояние всех участников процесса, которые и создают художественную правду на экране", - говорит художник-постановщик картины Юлия Чарандаева.

Фото: Предоставлено "Продюсерским центром "Синема Продакшн"

Напомним, что "Нюрнберг" - это первый в истории мирового кино игровой полнометражный фильм про Нюрнбергский процесс. В основе сценария - роман "На веки вечные" известного юриста и историка Александра Звягинцева, посвятившего изучению Нюрнбергского процесса более 40 лет. Продюсеры фильма - Эльмира Айнулова, Мария Журомская, Аркадий Фатеев. Креативный продюсер - Илья Васильев. "Нюрнберг" - международный проект, производство которого осуществляет российская кинокомпания "Продюсерский центр "Синема Продакшн" совместно с кинокомпаниями Великобритании, Чехии и Германи при поддержке Российского исторического общества. В фильме снялись иностранные актеры из США, Великобритании, Германии, Чехии, Франции, Бельгии, Австрии, Дании, Грузии и других стран. От России в картине заняты Сергей Кемпо, Любовь Аксенова, Евгений Миронов, Алексей Бардуков, Игорь Петренко и другие. Роль главного обвинителя на процессе от СССР Романа Руденко исполнил Сергей Безруков.

Председателя Рейхстага Германа Геринга сыграл Карстен Нергор (США). Фельдмаршала Паулюса - Ален Блажевич (Германия. Хельмут - главу нацистского подполья - Вольфганг Черни (Германия). Грету, прообразом которой является Марлен Дитрих - Лаура Бах (Нидерланды.) Американскую журналистку Нэнси - Шарлота Харвуд (Великобритания).

Культура Арт Музеи и памятники Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

Главное сегодня

Послы России и Китая раскритиковали идею "саммита за демократию"
Глава Всемирной медассоциации сравнил штамм "омикрон" с Эболой
Россия ограничит въезд из 10 стран, где обнаружен новый штамм COVID-19
В Кузбассе мэра отправили в отставку за банкет в день траура по шахтерам
ВОЗ: Существующие ПЦР-тесты распознают новый штамм коронавируса из ЮАР
Худрук БДТ им. Товстоногова - о настоящем и будущем актеров и зрителей в изменчивом мире
По "Пушкинской карте" можно будет купить билет в кино