Декорации фильма "Нюрнберг" подарили московскому парку "Патриот"

В Министерстве обороны России состоялась передача декорационного комплекса "Зал 600", созданного для съемок фильма "Нюрнберг" в дар Парку "Патриот".

Глава Российского исторического Общества Сергей Нарышкин и министр обороны России Сергей Шойгу сообщили, что декорация будет выставлена в парке как музейный экспонат и использоваться в историко-просветительской работе с посетителями.

Как раз, когда обозреватель "РГ" писала репортаж со съемок этой картины режиссера Николая Лебедева, на Мосфильме был возведен "Зал 600". Масштабная декорация была выполнена так, что сразу же переносила в другую страну и в другое время.

Эта декорация знаменитого Зала нюрнбергского Дворца Правосудия была воссоздана по подлинным чертежам в натуральную величину - 330 квадратных метров. Она полностью повторяет Зал судебных заседаний образца конца 1945 года, специально построенного для проведения Нюрнбергского процесса. В декорации используется такое же количество мебели, пишущих машинок, кинокамер, настольных ламп, наушников, микрофонов, переключателей языков, которое использовалось на самом деле. Все эти предметы являются точными копиями подлинных образцов. Также были воссозданы копии скульптур над парадным входом в зал, и тех, барельефов, что расположены над дверьми со стороны входа судей и свидетелей.

"Мы тщательно и скрупулезно работали над каждой деталью этой декорации. Историческая достоверность была важна, чтобы в зале возникла та атмосфера, то эмоциональное состояние всех участников процесса, которые и создают художественную правду на экране", - говорит художник-постановщик картины Юлия Чарандаева.

Фото: Предоставлено "Продюсерским центром "Синема Продакшн"

Напомним, что "Нюрнберг" - это первый в истории мирового кино игровой полнометражный фильм про Нюрнбергский процесс. В основе сценария - роман "На веки вечные" известного юриста и историка Александра Звягинцева, посвятившего изучению Нюрнбергского процесса более 40 лет. Продюсеры фильма - Эльмира Айнулова, Мария Журомская, Аркадий Фатеев. Креативный продюсер - Илья Васильев. "Нюрнберг" - международный проект, производство которого осуществляет российская кинокомпания "Продюсерский центр "Синема Продакшн" совместно с кинокомпаниями Великобритании, Чехии и Германи при поддержке Российского исторического общества. В фильме снялись иностранные актеры из США, Великобритании, Германии, Чехии, Франции, Бельгии, Австрии, Дании, Грузии и других стран. От России в картине заняты Сергей Кемпо, Любовь Аксенова, Евгений Миронов, Алексей Бардуков, Игорь Петренко и другие. Роль главного обвинителя на процессе от СССР Романа Руденко исполнил Сергей Безруков.

Председателя Рейхстага Германа Геринга сыграл Карстен Нергор (США). Фельдмаршала Паулюса - Ален Блажевич (Германия. Хельмут - главу нацистского подполья - Вольфганг Черни (Германия). Грету, прообразом которой является Марлен Дитрих - Лаура Бах (Нидерланды.) Американскую журналистку Нэнси - Шарлота Харвуд (Великобритания).