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27.11.2021 00:51
Рубрика: Культура

Денис Мацуев объявил о проведении Международного конкурса имени Рахманинова

Текст: Ирина Муравьева
Международный конкурс пианистов, дирижеров и композиторов имени Сергея Рахманинова пройдет впервые в Москве в июне 2022 года. Сроки предстоящего конкурса сообщил по видео-связи из Гамбурга Денис Мацуев, принимавший участие в пресс-конференции в Санкт-Петербурге, посвященной подготовке празднования 150-летия со дня рождения Сергея Рахманинова (в 2023 году).
Фото: Татьяна Андрева/РГ Фото: Татьяна Андрева/РГ
Фото: Татьяна Андрева/РГ

По словам Дениса Мацуева, конкурс имени Рахманинова пройдет с 14 по 27 июня по трем специальностям: фортепиано, дирижирование и композиция. Конкурсные туры пианистов будут проходить в Большом зале консерватории, дирижеры выступят Концертном зале Чайковского, а композиторский конкурс будет проведен в зале имени Сергея Рахманинова (Филармония-2). Денис Мацуев, являющийся художественным руководителем конкурса, объявил также патронов конкурсных номинаций: сам он возглавит конкурс пианистов, Валерий Гергиев - дирижерский конкурс, а патроном композиторской номинации станет Александр Чайковский. Заявки на конкурс будут приниматься до 1 апреля. Программа и положение о конкурсе будут опубликованы в ближайшее время. Планируется, что конкурс имени Рахманинова будет проводиться раз в четыре года, как и Конкурс Чайковского.

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
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- Год конкурса Чайковского, через два года - конкурс Рахманинова, потом опять через два года конкурс Чайковского. По сути - как Олимпийские игры и чемпионат мира по футболу, если говорить спортивным языком, - прокомментировал Денис Мацуев.

Напомним, что председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил Положение о конкурсе и состав его оргкомитета. Согласно утвержденному Положению, конкурс будет состоять из заочного (отборочного) и нескольких очных туров. Конкурсанты по специальности "фортепиано" должны быть не младше 16 и не старше 32 лет, по специальности "дирижирование" - не старше 40 лет. По специальности "композиция" возрастные ограничения отсутствуют.

К участию в очных турах будет допущено не более 25 пианистов, не более 20 дирижеров и не более 40 композиторов.

Общий призовой фонд конкурса превысит 200 тыс. долларов. Премия за первое место составит 30 тыс. долларов, за второе - 20 тыс. долларов, за третье - 10 тыс. долларов.

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