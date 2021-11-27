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27.11.2021 22:51
Рубрика: В мире

Джонсон не исключает распространение "омикрона" между вакцинированными

Текст: Александр Саможнев
Фото: AFP/JUSTIN TALLIS Фото: AFP/JUSTIN TALLIS
Фото: AFP/JUSTIN TALLIS

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсок допустил возможность распространения нового штамма коронавируса "омикрон" между вакцинированными людьми.

Фото: REUTERS/Andrew Kelly
В Баварии подтвердили два случая заражения "омикроном"

"Похоже, что "омикрон" может распространяться между людьми, которые дважды вакцинированы", - цитирует РИА Новости Джонсона.

В Великобритании выявили два первых случая заражения "омикроном", подтвердил в эфире телеканала Sky News глава минздрава Саджид Джавид. По словам министра, оба пациента недавно прибыли из ЮАР. Власти выясняют, с кем контактировали заболевшие, и связываются с людьми, которые могли быть инфицированы. В этой связи в запретный для авиасообщения список были добавлены Ангола, Мозамбик, Малави и Замбия.

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