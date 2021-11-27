Джонсон не исключает распространение "омикрона" между вакцинированными

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсок допустил возможность распространения нового штамма коронавируса "омикрон" между вакцинированными людьми.

"Похоже, что "омикрон" может распространяться между людьми, которые дважды вакцинированы", - цитирует РИА Новости Джонсона.

В Великобритании выявили два первых случая заражения "омикроном", подтвердил в эфире телеканала Sky News глава минздрава Саджид Джавид. По словам министра, оба пациента недавно прибыли из ЮАР. Власти выясняют, с кем контактировали заболевшие, и связываются с людьми, которые могли быть инфицированы. В этой связи в запретный для авиасообщения список были добавлены Ангола, Мозамбик, Малави и Замбия.