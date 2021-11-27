Эксперт Марина Строгая предупредила о подорожании картофеля

Исполнительный директор "Инвестиционно-Аграрного Фонда" Марина Строгая объяснила, почему картофель в России подорожает больше, чем обычно. По ее словам, в этом году на обычный сезонный фактор наложились еще два - не очень хороший урожай и пандемия, сообщает "Прайм".

Как объясняет Строгая, обычно овощи дешевеют осенью - сразу после сбора урожая - и потом постепенно дорожают до следующего лета. Это объективный процесс, который происходит каждый год. Однако в этом году на ценах скажутся и другие факторы, в частности, слабый урожай и пандемия, из-за которой оказались нарушены каналы поставок зарубежных удобрений и картошки.

При этом, по словам Строгой, повышение цен коснется не только картофеля, но и других овощей.

В сентябре импорт картофеля в Россию вырос в пять раз, а всего в январе-сентябре в Россию импортировано на 71,3 процента больше картофеля, чем за тот же период прошлого года.