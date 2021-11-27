Глава Всемирной медассоциации сравнил штамм "омикрон" с Эболой

Новый вариант коронавируса, выходец из Южной Африки, получивший от ВОЗ название "омикрон", может оказаться столь же опасным, что и вирус Эбола.

Об этом заявил глава Всемирной медицинской ассоциации (WMA) Франк Ульрих Монтгомери. Другие эксперты с мировым именем, в частности, российский эпидемиолог Михаил Фаворов, живущий сейчас в США, настаивают, что необходимо тщательно изучить новый вариант коронавируса прежде, чем делать пугающие выводы.

"Все мы сначала недооценили эту пандемию. Я тоже думал, что это разновидность гриппа. В какой-то момент мы посчитали, что сможем добиться коллективного иммунитета, но потом появился очень заразный вариант "дельта". Теперь мы знаем, что нам придется проводить вакцинацию годами, чтобы не дать вирусу шанса", - сказал Франк Ульрих Монтгомери в интервью изданию германской медиагруппы FUNKE.

Монтгомери напомнил о способности SARS-CoV-2 активно мутировать и заявил, что только массовая вакцинация способна сдержать этот процесс.

"Мы еще ничего не знаем о его опасности, но похоже, что он быстро распространяется", - уточнил глава ВМА.

Он подчеркнул, что его сильно беспокоит, что в результате продолжающихся мутаций появится "некий вариант, который будет заразен как "дельта" и опасен как Эбола. Чем меньше инфекций мы допустим, тем лучше", - заключил эксперт.