Кардиолог назвала гарнир, резко повышающий сахар и давление

Употребление некоторых продуктов может быть связано с повышением артериального давления и не только. Часто пациенты замечают такую реакцию на белый рис. Почему это происходит, объяснила кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич. Материал об этом опубликован на канале врача в YouTube.

Белый рис относится к быстрым углеводам, провоцирующим поступление в кровоток большого количества глюкозы.

"В результате увеличивается вязкость крови и повышается артериальное давление", - отметила Кореневич. Врач подчеркнула, что в принципе употребление в большом количестве простых углеводов приводит не только к повышению сахара и развитию сахарного диабета, но и к скачку артериального давления.

"Переходите на бурый рис, он очень полезный, хотя и не такой вкусный, как белый, конечно", - согласилась врач.

Ранее кардиолог объяснила, почему в рационе людей после 40 лет должны присутствовать растительные масла. "Если не очень хороший холестерин в крови, то рекомендуется сделать упор на прием омега-3. Это могут быть препараты, а может быть льняное или конопляное масла", - уточнила врач, добавив, что эти продукты не уступают по положительному эффекту на организм оливковому маслу и даже превосходят его по ряду позиций.