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27.11.2021 00:05
Рубрика: Экономика

Минпромторг предложил продлить на год проект по внедрению tax free

Текст: Евгений Гайва
Пилотный проект по внедрению в России компенсаций иностранцам суммы налога на добавленную стоимость при вывозе покупок за пределы территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС) могут продлить на год. Минпромторгом подготовлен и внесен в правительство проект постановления, рассказали "РГ" в министерстве.
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Пилотный проект по внедрению в России системы tax free, начавшийся в 2018 году во время чемпионату мира по футболу, должен завершиться 31 декабря 2021 года. "Министерством промышленности и торговли России подготовлен и внесен в правительство России проект соответствующего акта о продлении срока пилотного проекта до 31 декабря 2022 года", - отметили в министерстве.

Фото: iStock
Что иностранцу хорошо, то и русскому полезно?

Проект был признан успешным. Систему tax free предполагается внедрить в России на постоянной основе и распространить на всю страну. Для этого в сентябре прошлого года правительством был внесен в Государственную Думу законопроект. Пока он находится на рассмотрении. В октябре этого года ответственным был назначен Комитет Госдумы по бюджету и налогам.

По действующим пока правилам пилотного проекта, уплаченный НДС возвращают только при вывозе купленных в России товаров за пределы территории стран ЕАЭС, среди которых Россия, Беларусь, Казахстан, Армения и Киргизия. Система tax free распространяется на технику, продукты питания, одежду, ювелирные изделия, книги, лекарства и прочие товары, приобретенные в течение одного дня. Сумма покупки должна превышать 10 тысяч рублей. Не распространяется tax free на подакцизные товары, например, на алкоголь и табак. Также налог невозможно вернуть при покупке любых товаров через интернет.

Первоначально в эксперименте участвовали 12 городов, принимавших футбольное первенство 2018 года. Это Москва, Санкт-Петербург, Казань, Саранск, Сочи, Волгоград, Калининград, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самара, Екатеринбург, а также Московская область. С 26 июля 2019 года список городов расширили, добавив туда по инициативе Минпромторга Великий Новгород. Расширился также перечень магазинов, работавших по tax free.

Как отмечают в Минпромторге, за весь период реализации пилотного проекта tax free воспользовались граждане более 200 иностранных государств. Основную долю покупателей составляли граждане КНР (70%), Украины (2,6%), США (1,9%), Израиля (1,8%), Вьетнама (1,7%), Азербайджана (1,6%), Узбекистана (1,3%), Катара (1,3%), Германии (1%), ОАЭ (1%), Таиланда (1%).

Фото: iStock
Минпромторг поддержал идею об ограничениях на вывоз лома драгметаллов

В 2020 году после начала пандемии коронавируса и введения ограничительных мер частота покупок стала падать. Но средний чек при этом вырос до 260 тысяч рублей, отмечают в Минпромторге. В результате рос и товарооборот по чекам. В 2018 году он составлял 7,7 млрд рублей, в 2019 году - 13,9 млрд рублей. Эта тенденция сохранилась даже в пандемию. В 2020 году товарооборот по чекам составил 16,4 млрд рублей. Минпромторг прогнозирует, что и в 2021 году товарооборот вырастет по сравнению с 2020 годом.

Сейчас Россия открыта для иностранцев, они могут получать визу обычного образца, поясняет вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин. Этим летом поездки в Россию были популярны у граждан Объединённых Арабских Эмиратов, Индии, Катара и некоторых других стран, говорит он. Граждане этих стран бронировали дорогие отели, часто делали покупки ювелирных изделий. Открыта Россия также для граждан Европы. Граждане Финляндии, Германии путешествовали в Россию. Даже несмотря на ограничения въездной турпоток в 2021 году показал некоторую положительную динамику, говорит эксперт.

Но tax free - это дополнительная стимулирующая мера, она не очень значима в современной ситуации, отмечает он. Эта мера будет значима после того, как откроются границы, и иностранцы смогут получать электронную визу. Для привлечения иностранцев в Россию нужно признание зарубежных вакцин, чтобы иностранные граждане не должны были каждые 72 часа сдавать ПЦР-тесты, добавил Горин.

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