Нарышкин заявил о попытках США разжечь конфликт в Донбассе

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил о попытках США с новой силой разжечь конфликт в Донбассе.

Он объяснил, зачем Штаты заявляют про якобы готовящееся Россией вторжение на Украину. По словам Нарышкина, Украина для США - расходный материал.

- Цель - попытаться толкнуть такую мало контролируемую киевскую власть, с новой силой разжечь тот конфликт, который собственно происходит на востоке Украины, - подчеркнул он в интервью Сергею Брилеву в программе "Вести в субботу" на телеканале "Россия 1".

При этом он отметил, что нужно сохранять выдержку и укреплять обороноспособность нашей страны, сообщает РИА Новости.

Как ранее заявляли в СВР, Вашингтон запугивает мир сообщениями о якобы ведущейся подготовке к вторжению РФ на Украину, хотя в реальности это ВСУ концентрируют свои силы в приграничных районах. Политика США укрепляет у Киева чувство вседозволенности и безнаказанности, подчеркнули в ведомстве.