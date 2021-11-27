Обновленный Kia Ceed: стоит ли он своих денег

Появление в России рестайлингового Kia Ceed не заставило себя долго ждать, однако семейство добралось до нас в усеченном составе. Виной тому стал низкий спрос на автомобили гольф-класса со стороны россиян, которые за те же деньги предпочитают покупать кроссоверы.

Из Европы - с любовью

Популярное в Европе семейство Kia Ceed, которое минувшим летом подверглось рестайлингу, в обновленном виде уже появилось и в нашей стране. Производство этих автомобилей для российского рынка, как и прежде, осуществляется на калининградском "Автоторе".

Помимо нового логотипа Kia, хэтчбек Ceed и универсал Ceed SW получили иную светодиодную оптику с интегрированными в основные фары дневными ходовыми огнями, противотуманными фарами, габаритными огнями и указателями поворота.

Кроме того, в ряде комплектаций они теперь оснащаются комплексом телематики Kia Connect, позволяющим владельцу при помощи смартфона дистанционно запускать двигатель, активировать климат-контроль, управлять обогревом рулевого колеса и лобового стекла, закрытием дверей, а также получать информацию о статусе систем автомобиля и другие сведения. В топовых версиях добавляются возможности использования навигационной системы в сочетании с телематикой.

В оснащение обновленных моделей Ceed вошла и новейшая версия комплекса систем безопасности и помощи водителю Drive Wise: в него включены системы предотвращения столкновения в слепой зоне и предотвращение столкновения при выезде с парковки задним ходом.

С новым "сердцем"

Фото: Пресс-служба Kia.

С обновлением Kia Ceed и Ceed SW предлагаются в России в шести комплектациях, с двумя вариантами бензиновых двигателей (атмосферный 1,6 л, 128 л.с. и новый турбированный 1,5 л, 150 л.с.) и двумя типами трансмиссии (6AT и 7DCT). Две новые для этих моделей комплектации GT Line отличаются более мощным двигателем, более спортивным внутренним и внешним дизайном, максимальным уровнем оснащения.

Цены на обновленный хэтчбек Ceed составляют от 1 млн 564 тыс. 900 рублей до 2 млн 109 тыс. 900 рублей, универсал Ceed SW предлагается по цене от 1 млн 604 тыс. 900 рублей до 2 млн 179 тыс. 900 рублей. Таким образом, стоимость моделей увеличилась на 50-135 тыс. рублей в зависимости от уровня оснащения.

"Обновления Kia Ceed носят стандартный для выпускающейся более трех лет модели сценарий: легкая "подтяжка лица", оптимизация комплектаций, рост цен. В этом смысле покупателям даже повезло, что "Сиду" достался более производительный турбомотор, чем прежде. Однако такие модификации находятся за психологической гранью в 2 млн рублей и поэтому уступят лидерство машинам с атмосферными двигателями", - комментирует руководитель проектов "Дрома" на европейской территории РФ Антон Серков.

По мнению руководителя дилерского направления сети автосалонов Fresh Auto Дениса Решетникова, самыми востребованными у покупателей станут комплектации Luxe и Prestige, которые предлагают наиболее популярные опции и при этом остаются относительно доступными по сравнению с топовыми версиями.

В сокращенном составе

Фото: Пресс-служба Kia.

Между тем, обновленное семейство Kia Ceed лишилось в России спортивного универсала ProCeed, хотя в Европе эта модификация также прошла рестайлинг. Кроме того, для модели больше не доступна механическая коробка передач.

Как пояснили в российском офисе Kia, данное решение является частью стратегии по повышению эффективности и оптимизации модельного ряда. В компании стремятся обеспечить доступность наиболее востребованных моделей, тогда как ProCeed занимал в объеме продаж семейства Ceed менее 2%, а доля автомобилей Ceed, оснащенных механической трансмиссией, составляла менее 3%.

"Универсалы в России, как и в мире, давно уступили первенство кроссоверам, посему практически полностью отсутствуют в модельных линейках всех брендов. Доплачивать за "спортивность" в таком непопулярном типе кузова и относительно бюджетном сегменте желающих практически не нашлось - это и есть причина ухода Kia ProCeed с нашего рынка. "Механика" также пала жертвой низкого спроса и теперь доступна лишь в Cerato и Rio", - констатирует Антон Серков.

Икс-фактор

Фото: Пресс-служба Kia.

Стоит отметить, что кросс-хэтчбек Kia XCeed был впервые представлен позже, чем хэтчбек и универсал Ceed - на Женевском автосалоне 2019 года, поэтому при текущем обновлении семейства эта модель не претерпела изменений.

Однако у российских дилеров появился XCeed 2022-го модельного года, который доступен по цене от 1 млн 874 тыс. 900 рублей до 2 млн 349 тыс. рублей. Помимо нового логотипа Kia, модель также получила новый бензиновый двигатель 1,5 T-GDI, работающий в паре с 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией с двумя сцеплениями. Кроме того, для XCeed по-прежнему доступен двигатель 1,6 T-GDI (200 л.с.) в сочетании с 7DCT.

"По сравнению с ProCeed модель XCeed, как представитель переднеприводных кроссоверов, имеет куда больше шансов остаться на рынке, хоть и заметно уступает конкурентам. Что касается его обновления, то, думаю, это случится через год-полтора - именно с таким отставанием от базового хэтчбека была представлена эта модификация", - говорит Антон Серков.

Кризис жанра

Фото: Пресс-служба Kia.

Как показывает статистика, продажи семейства Kia Ceed падают в России третий год подряд. Так, за десять месяцев 2021 года российские дилеры Kia реализовали 6,3 тыс. этих автомобилей, что на 29% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. Как отмечают в корейской компании, уменьшение продаж Ceed связано с общим падением спроса на автомобили гольф-класса, но при этом доля Kia в С-сегменте с каждым годом растет.

"Обновление поддержит интерес к модели Ceed за счет новых опций и технологий. Про потенциал объема продаж сейчас сложно что-то сказать: сохраняется дефицит, поэтому всё, что будет привезено, будет реализовано до последнего автомобиля. Конкурентов у Ceed практически нет - на рынке остались разве что Volkswagen Golf и лидер С-класса Skoda Octavia, но и сегмент с каждым годом сильно сдает позиции, все хотят кроссоверы. Покупать семейство Ceed будут еще какое-то время, а будущее данной линейки - это кросс-универсал, электро-хетчбек", - рассуждает бренд-директор Kia ГК "АвтоСпецЦентр" Заур Цохолов.

В свою очередь, Антон Серков прогнозирует, что хэтчбеки гольф-класса в скором времени окончательно покинут российский рынок, не выдержав конкуренции с кроссоверами и более бюджетными моделями B-сегмента.