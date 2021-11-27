Указ губернатора Орловской области от 26 ноября 2021 года № 595 "О внесении изменений в указ Губернатора Орловской области от 3 апреля 2020 года № 156 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Орловской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

1. Внести в указ Губернатора Орловской области от 3 апреля 2020 года № 156 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Орловской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

1) в пункте 2 слова "по 30 ноября 2021 года включительно" заменить словами "по 15 января 2022 года включительно";

2) в пункте 4 слова "по 30 ноября 2021 года включительно" заменить словами "по 15 января 2022 года включительно";

3) в пункте 1 раздела I приложения 1:

а) приостановить действие подпункта "а";

б) подпункт "а2" изложить в следующей редакции:

"а2) проведение развлекательных, зрелищных, культурных, досуговых, выставочных, просветительских, рекламных, публичных и иных подобных мероприятий с присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах, дискотеках, в ночных клубах, барах и иных местах массового посещения граждан.

Данное ограничение не распространяется на проведение спортивных мероприятий без зрителей, в том числе включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Министерства спорта Российской Федерации на 2021 год, при наличии у лиц, осуществляющих организацию и проведение мероприятия, и его участников сертификата о вакцинации или QR-кода, полученного с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" или специализированных приложений "Госуслуги", "Госуслуги СТОП Коронавирус", подтверждающего вакцинацию гражданина (далее - сертификат или QR-код о вакцинации), либо справки или QR-кода, полученного с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" или специализированных приложений "Госуслуги", "Госуслуги СТОП Коронавирус", подтверждающих, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию и с даты его выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев (далее - справка или QR-код о перенесении новой коронавирусной инфекции), либо отрицательного результата тестирования методом ПЦР на COVID-19, проведенного в течение последних 72 часов, либо QR-кода, полученного в порядке, установленном Департаментом здравоохранения Орловской области, подтверждающего наличие у гражданина достаточного титра антител к COVID-19 (далее - QR-код о наличии антител), предъявленного гражданином вместе с документом, удостоверяющим его личность, или его копией, в том числе в электронном виде (за исключением лиц, не достигших 18 лет).

Данное ограничение не распространяется на оказание государственными (муниципальными) театрами услуг по показу спектаклей в рамках государственных (муниципальных) заданий данных учреждений с учетом 50-процентной наполняемости зрительного зала с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической безопасности, при наличии у зрителей сертификата или QR-кода о вакцинации либо справки или QR-кода о перенесении новой коронавирусной инфекции, либо справки медицинской организации, подтверждающей наличие медицинских противопоказаний к вакцинации против новой коронавирусной инфекции (далее - справка о медицинских противопоказаниях), либо отрицательного результата тестирования методом ПЦР на COVID-19, проведенного в течение последних 72 часов, либо QR-кода о наличии антител, предъявленного гражданином вместе с документом, удостоверяющим его личность, или его копией, в том числе в электронном виде (за исключением лиц, не достигших 18 лет).

Под достаточным титром антител к COVID-19 понимается значение количественного уровня антител к COVID-19, установленное Департаментом здравоохранения Орловской области.

Организаторы мероприятий, указанных в абзацах втором и третьем настоящего подпункта, обязаны обеспечить запрет допуска и нахождения на них граждан без документов (сведений), указанных в абзацах втором и третьем настоящего подпункта. Лица, осуществляющие допуск граждан на указанные мероприятия, обязаны осуществить проверку соответствия данных о гражданине, содержащихся в документах (сведениях), указанных в абзацах втором и третьем настоящего подпункта, сведениям о гражданине, содержащимся в документе, удостоверяющем личность (его копии);";

в) подпункт "г1" изложить в следующей редакции:

"г1) работу фуд-кортов, за исключением обслуживания навынос, а также доставки заказов;

деятельность детских комнат в кафе, ресторанах, иных детских развлекательных зон в закрытых помещениях.

Данное ограничение не распространяется на деятельность детских комнат и детских развлекательных зон в торговых центрах, торгово-развлекательных центрах, торгово-деловых центрах при наличии у лица, сопровождающего ребенка, сертификата или QR-кода о вакцинации либо справки или QR-кода о перенесении новой коронавирусной инфекции, либо справки о медицинских противопоказаниях, либо отрицательного результата тестирования методом ПЦР на COVID-19, проведенного в течение последних 72 часов, либо QR-кода о наличии антител, предъявленного гражданином при заселении вместе с документом, удостоверяющим его личность, или его копией, в том числе в электронном виде (за исключением лиц, не достигших 18 лет).

Работникам детских комнат и детских развлекательных зон в торговых центрах, торгово-развлекательных центрах, торгово-деловых центрах обеспечить запрет допуска и нахождения в них посетителей при отсутствии у лиц, сопровождающих детей, документов (сведений), указанных в абзаце третьем настоящего подпункта. Работники детских комнат и детских развлекательных зон в торговых центрах, торгово-развлекательных центрах, торгово-деловых центрах, осуществляющие допуск посетителей и лиц, сопровождающих детей, в указанные объекты, обязаны осуществить проверку соответствия данных о гражданине, содержащихся в документах (сведениях), указанных в абзаце третьем настоящего подпункта, сведениям о гражданине, содержащимся в документе, удостоверяющем личность (в его копии);";

г) приостановить действие подпункта "и";

4) пункты 7-9 раздела I приложения 1 изложить в следующей редакции:

"7. Заселение граждан в гостиницы, иные объекты размещения осуществлять при наличии у гражданина сертификата или QR-кода о вакцинации либо справки или QR-кода о перенесении новой коронавирусной инфекции, либо справки о медицинских противопоказаниях, либо отрицательного результата тестирования методом ПЦР на COVID-19, проведенного в течение последних 72 часов, либо QR-кода о наличии антител, предъявленного гражданином при заселении вместе с документом, удостоверяющим его личность, или его копией, в том числе в электронном виде (за исключением лиц, не достигших 18 лет).

Работники гостиниц, иных объектов размещения, осуществляющие заселение граждан в указанные объекты, обязаны осуществить проверку соответствия данных о гражданине, содержащихся в документах (сведениях), указанных в абзаце первом настоящего пункта, сведениям о гражданине, содержащимся в документе, удостоверяющем личность (в его копии).

8. Посещение гражданами фитнес-центров осуществлять при наличии у гражданина сертификата или QR-кода о вакцинации либо справки или QR-кода о перенесении новой коронавирусной инфекции, либо справки о медицинских противопоказаниях, либо отрицательного результата тестирования методом ПЦР на COVID-19, проведенного в течение последних 72 часов, либо QR-кода о наличии антител, предъявленного гражданином вместе с документом, удостоверяющим его личность, или его копией, в том числе в электронном виде (за исключением лиц, не достигших 18 лет).

Фитнес-центрам обеспечить запрет допуска и нахождения в них граждан без документов (сведений), указанных в абзаце первом настоящего пункта. Работники фитнес-центров, осуществляющие допуск граждан в указанные объекты, обязаны осуществить проверку соответствия данных о гражданине, содержащихся в документах (сведениях), указанных в абзаце первом настоящего пункта, сведениям о гражданине, содержащимся в документе, удостоверяющем личность (в его копии).

9. Посещение гражданами:

ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания;

парикмахерских, салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бассейнов, бань, саун, прачечных, химчисток и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги;

учреждений культуры, кинотеатров, концертных залов, цирков;

учреждений физической культуры и спорта;

торговых центров, торгово-развлекательных центров, за исключением расположенных в них аптек и аптечных пунктов, салонов оптики (магазинов оптики), ортопедических салонов (магазинов), магазинов медицинской техники, осуществляющих реализацию изделий, применяемых в медицинских целях, объектов розничной торговли, осуществляющих реализацию продовольственных товаров, зоотоваров, объектов розничной торговли, осуществляющих реализацию только товаров для детей продовольственных и непродовольственных одновременно, организаций, оказывающих финансовые услуги населению, пунктов вакцинации;

объектов розничной торговли, осуществляющих реализацию непродовольственных товаров, за исключением объектов розничной торговли, осуществляющих реализацию только товаров для детей продовольственных и непродовольственных одновременно, осуществляющих реализацию зоотоваров, салонов оптики (магазинов оптики), ортопедических салонов (магазинов), магазинов медицинской техники, осуществляющих реализацию изделий, применяемых в медицинских целях, осуществлять при наличии у гражданина сертификата или QR-кода о вакцинации либо справки или QR-кода о перенесении новой коронавирусной инфекции, либо справки о медицинских противопоказаниях, либо отрицательного результата тестирования методом ПЦР на COVID-19, проведенного в течение последних 72 часов, либо QR-кода о наличии антител, предъявленного гражданином вместе с документом, удостоверяющим его личность, или его копией, в том числе в электронном виде (за исключением лиц, не достигших 18 лет).

Данным организациям обеспечить запрет допуска и нахождения в них граждан без документов (сведений), указанных в настоящем пункте. Работники данных организаций, осуществляющие допуск граждан в указанные объекты, обязаны осуществить проверку соответствия данных о гражданине, содержащихся в документах (сведениях), указанных в настоящем пункте, сведениям о гражданине, содержащимся в документе, удостоверяющем личность (в его копии).";

5) раздел II приложения 1 дополнить строками 8.20-8.22 следующего содержания:

2. Настоящий указ вступает в силу со дня официального опубликования, за исключением подпунктов 3, 4 пункта 1 настоящего указа, вступающих в силу с 1 декабря 2021 года.

Подпункт 3 пункта 1 настоящего указа действует по 10 декабря 2021 года.

Губернатор Орловской области А.Е.Клычков







