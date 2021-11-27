Указ губернатора Орловской области от 26 ноября 2021 года № 595 "О внесении изменений в указ Губернатора Орловской области от 3 апреля 2020 года № 156 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Орловской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

Новости

Сборная России обыграла Эквадор в Кубке Дэвиса 27.11.2021
Врач из ЮАР назвала необычные симптомы омикрон-штамма коронавируса 27.11.2021
Джонсон не исключает распространение "омикрона" между вакцинированными 27.11.2021
В США снесут мастерскую братьев Райт, где родилась идея создания аэроплана 27.11.2021
Вспышки птичьего гриппа зафиксированы в более 40 странах мира 27.11.2021
Антонов: Двадцать семь российских дипломатов с семьями покинут США 27.11.2021
За сутки 76 военнослужащих вылечили от коронавируса 27.11.2021
В Баварии подтвердили два случая заражения "омикроном" 27.11.2021
"Химки" и "Краснодар" сыграли вничью, забив на двоих шесть мячей 27.11.2021
В МЧС назвали причину гибели спасателей в шахте "Листвяжная" 27.11.2021
В США раскрыли планы по уменьшению влияния России в мире 27.11.2021
Ученые нашли способ уничтожить коронавирус за две секунды 27.11.2021
Миротворцы РФ содействовали освобождению двух армянских пленных 27.11.2021
На выборах в Индии победу одержал умерший политик 27.11.2021
МЧС: Газовая обставновка на "Листвяжной" не позволяет продолжать обследование 27.11.2021
В отношении водителя BMW, которого преследовали на МКАД, возбуждено дело 27.11.2021
На Кузбассе опознали тела пятерых погибших при взрыве на "Листвяжной" 27.11.2021
ВОЗ выдвинула гипотезу происхождения нового штамма коронавируса 27.11.2021
Из шахты "Листвяжная" подняли тела еще пяти горняков 27.11.2021
Минтруд пояснил, что изменится с появлением "границ бедности" в России 27.11.2021
Завод в Дзержинске вернулся к работе после пожара и взрывов 27.11.2021
В Великобритании выявили два случая заражения штаммом "омикрон" 27.11.2021
Президента Чехии выписали из госпиталя 27.11.2021
На два месяца арестован блогер, осквернивший стенд с портретом ветерана войны 27.11.2021
16-летний хоккеист "Динамо" умер в реанимации 27.11.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
27 ноября 2021 г.

Указ губернатора Орловской области от 26 ноября 2021 года № 595 "О внесении изменений в указ Губернатора Орловской области от 3 апреля 2020 года № 156 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Орловской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

1. Внести в указ Губернатора Орловской области от 3 апреля 2020 года № 156 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Орловской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

1) в пункте 2 слова "по 30 ноября 2021 года включительно" заменить словами "по 15 января 2022 года включительно";

2) в пункте 4 слова "по 30 ноября 2021 года включительно" заменить словами "по 15 января 2022 года включительно";

3) в пункте 1 раздела I приложения 1:

а) приостановить действие подпункта "а";

б) подпункт "а2" изложить в следующей редакции:

2) проведение развлекательных, зрелищных, культурных, досуговых, выставочных, просветительских, рекламных, публичных и иных подобных мероприятий с присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах, дискотеках, в ночных клубах, барах и иных местах массового посещения граждан.

Данное ограничение не распространяется на проведение спортивных мероприятий без зрителей, в том числе включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Министерства спорта Российской Федерации на 2021 год, при наличии у лиц, осуществляющих организацию и проведение мероприятия, и его участников сертификата о вакцинации или QR-кода, полученного с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" или специализированных приложений "Госуслуги", "Госуслуги СТОП Коронавирус", подтверждающего вакцинацию гражданина (далее - сертификат или QR-код о вакцинации), либо справки или QR-кода, полученного с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" или специализированных приложений "Госуслуги", "Госуслуги СТОП Коронавирус", подтверждающих, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию и с даты его выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев (далее - справка или QR-код о перенесении новой коронавирусной инфекции), либо отрицательного результата тестирования методом ПЦР на COVID-19, проведенного в течение последних 72 часов, либо QR-кода, полученного в порядке, установленном Департаментом здравоохранения Орловской области, подтверждающего наличие у гражданина достаточного титра антител к COVID-19 (далее - QR-код о наличии антител), предъявленного гражданином вместе с документом, удостоверяющим его личность, или его копией, в том числе в электронном виде (за исключением лиц, не достигших 18 лет).

Данное ограничение не распространяется на оказание государственными (муниципальными) театрами услуг по показу спектаклей в рамках государственных (муниципальных) заданий данных учреждений с учетом 50-процентной наполняемости зрительного зала с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической безопасности, при наличии у зрителей сертификата или QR-кода о вакцинации либо справки или QR-кода о перенесении новой коронавирусной инфекции, либо справки медицинской организации, подтверждающей наличие медицинских противопоказаний к вакцинации против новой коронавирусной инфекции (далее - справка о медицинских противопоказаниях), либо отрицательного результата тестирования методом ПЦР на COVID-19, проведенного в течение последних 72 часов, либо QR-кода о наличии антител, предъявленного гражданином вместе с документом, удостоверяющим его личность, или его копией, в том числе в электронном виде (за исключением лиц, не достигших 18 лет).

Под достаточным титром антител к COVID-19 понимается значение количественного уровня антител к COVID-19, установленное Департаментом здравоохранения Орловской области.

Организаторы мероприятий, указанных в абзацах втором и третьем настоящего подпункта, обязаны обеспечить запрет допуска и нахождения на них граждан без документов (сведений), указанных в абзацах втором и третьем настоящего подпункта. Лица, осуществляющие допуск граждан на указанные мероприятия, обязаны осуществить проверку соответствия данных о гражданине, содержащихся в документах (сведениях), указанных в абзацах втором и третьем настоящего подпункта, сведениям о гражданине, содержащимся в документе, удостоверяющем личность (его копии);";

в) подпункт "г1" изложить в следующей редакции:

1) работу фуд-кортов, за исключением обслуживания навынос, а также доставки заказов;

деятельность детских комнат в кафе, ресторанах, иных детских развлекательных зон в закрытых помещениях.

Данное ограничение не распространяется на деятельность детских комнат и детских развлекательных зон в торговых центрах, торгово-развлекательных центрах, торгово-деловых центрах при наличии у лица, сопровождающего ребенка, сертификата или QR-кода о вакцинации либо справки или QR-кода о перенесении новой коронавирусной инфекции, либо справки о медицинских противопоказаниях, либо отрицательного результата тестирования методом ПЦР на COVID-19, проведенного в течение последних 72 часов, либо QR-кода о наличии антител, предъявленного гражданином при заселении вместе с документом, удостоверяющим его личность, или его копией, в том числе в электронном виде (за исключением лиц, не достигших 18 лет).

Работникам детских комнат и детских развлекательных зон в торговых центрах, торгово-развлекательных центрах, торгово-деловых центрах обеспечить запрет допуска и нахождения в них посетителей при отсутствии у лиц, сопровождающих детей, документов (сведений), указанных в абзаце третьем настоящего подпункта. Работники детских комнат и детских развлекательных зон в торговых центрах, торгово-развлекательных центрах, торгово-деловых центрах, осуществляющие допуск посетителей и лиц, сопровождающих детей, в указанные объекты, обязаны осуществить проверку соответствия данных о гражданине, содержащихся в документах (сведениях), указанных в абзаце третьем настоящего подпункта, сведениям о гражданине, содержащимся в документе, удостоверяющем личность (в его копии);";

г) приостановить действие подпункта "и";

4) пункты 7-9 раздела I приложения 1 изложить в следующей редакции:

"7. Заселение граждан в гостиницы, иные объекты размещения осуществлять при наличии у гражданина сертификата или QR-кода о вакцинации либо справки или QR-кода о перенесении новой коронавирусной инфекции, либо справки о медицинских противопоказаниях, либо отрицательного результата тестирования методом ПЦР на COVID-19, проведенного в течение последних 72 часов, либо QR-кода о наличии антител, предъявленного гражданином при заселении вместе с документом, удостоверяющим его личность, или его копией, в том числе в электронном виде (за исключением лиц, не достигших 18 лет).

Работники гостиниц, иных объектов размещения, осуществляющие заселение граждан в указанные объекты, обязаны осуществить проверку соответствия данных о гражданине, содержащихся в документах (сведениях), указанных в абзаце первом настоящего пункта, сведениям о гражданине, содержащимся в документе, удостоверяющем личность (в его копии).

8. Посещение гражданами фитнес-центров осуществлять при наличии у гражданина сертификата или QR-кода о вакцинации либо справки или QR-кода о перенесении новой коронавирусной инфекции, либо справки о медицинских противопоказаниях, либо отрицательного результата тестирования методом ПЦР на COVID-19, проведенного в течение последних 72 часов, либо QR-кода о наличии антител, предъявленного гражданином вместе с документом, удостоверяющим его личность, или его копией, в том числе в электронном виде (за исключением лиц, не достигших 18 лет).

Фитнес-центрам обеспечить запрет допуска и нахождения в них граждан без документов (сведений), указанных в абзаце первом настоящего пункта. Работники фитнес-центров, осуществляющие допуск граждан в указанные объекты, обязаны осуществить проверку соответствия данных о гражданине, содержащихся в документах (сведениях), указанных в абзаце первом настоящего пункта, сведениям о гражданине, содержащимся в документе, удостоверяющем личность (в его копии).

9. Посещение гражданами:

ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания;

парикмахерских, салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бассейнов, бань, саун, прачечных, химчисток и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги;

учреждений культуры, кинотеатров, концертных залов, цирков;

учреждений физической культуры и спорта;

торговых центров, торгово-развлекательных центров, за исключением расположенных в них аптек и аптечных пунктов, салонов оптики (магазинов оптики), ортопедических салонов (магазинов), магазинов медицинской техники, осуществляющих реализацию изделий, применяемых в медицинских целях, объектов розничной торговли, осуществляющих реализацию продовольственных товаров, зоотоваров, объектов розничной торговли, осуществляющих реализацию только товаров для детей продовольственных и непродовольственных одновременно, организаций, оказывающих финансовые услуги населению, пунктов вакцинации;

объектов розничной торговли, осуществляющих реализацию непродовольственных товаров, за исключением объектов розничной торговли, осуществляющих реализацию только товаров для детей продовольственных и непродовольственных одновременно, осуществляющих реализацию зоотоваров, салонов оптики (магазинов оптики), ортопедических салонов (магазинов), магазинов медицинской техники, осуществляющих реализацию изделий, применяемых в медицинских целях, осуществлять при наличии у гражданина сертификата или QR-кода о вакцинации либо справки или QR-кода о перенесении новой коронавирусной инфекции, либо справки о медицинских противопоказаниях, либо отрицательного результата тестирования методом ПЦР на COVID-19, проведенного в течение последних 72 часов, либо QR-кода о наличии антител, предъявленного гражданином вместе с документом, удостоверяющим его личность, или его копией, в том числе в электронном виде (за исключением лиц, не достигших 18 лет).

Данным организациям обеспечить запрет допуска и нахождения в них граждан без документов (сведений), указанных в настоящем пункте. Работники данных организаций, осуществляющие допуск граждан в указанные объекты, обязаны осуществить проверку соответствия данных о гражданине, содержащихся в документах (сведениях), указанных в настоящем пункте, сведениям о гражданине, содержащимся в документе, удостоверяющем личность (в его копии).";

5) раздел II приложения 1 дополнить строками 8.20-8.22 следующего содержания:

2. Настоящий указ вступает в силу со дня официального опубликования, за исключением подпунктов 3, 4 пункта 1 настоящего указа, вступающих в силу с 1 декабря 2021 года.

Подпункт 3 пункта 1 настоящего указа действует по 10 декабря 2021 года.

Губернатор Орловской области А.Е.Клычков



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией

(jpg, JPG, 57 Кб)