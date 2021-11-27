Почему заправочный пистолет отщелкивает при пустом баке

Щелчок заправочного пистолета, происходящий, когда оплаченное горючее еще не залито в бак, знаком многим автомобилистам. Кого винить - себя, машину или оборудование АЗС? Разберем все нюансы.

Самая банальная ситуация, с которой сталкиваются не слишком опытные водители, это неправильно вставленный в горловину заправочный пистолет. Чаще всего металлический рычаг не утоплен целиком, либо вставлен под углом и упирается в конструктивные элементы горловины.

Между тем, именно от таких случаев в системе предусмотрена защита. Если пистолет выпадает из заправочного отверстия или меняется угол его наклон, специальный клапан перекрывает доступ воздуха по вакуумному каналу пистолета, после чего срабатывает отсекатель, и происходит остановки подачи топлива.

Однако случается и такое - бак еще не полон, положение заправочного пистолета корректное, но тем не менее заправка прерывается. Как вариант, может быть нарушена вентиляция заливной горловины, которая происходит через тонкую трубку абсорбера (диаметром порядка 10 мм), расположенную с внешней стороны горловины. Случается, что этот отвод забивается, перегибается или перемерзает. Соответственно, проблему снимет продувка, очистка, выправление иди замена трубки или всей горловины с трубкой. Стоят такие детали, кстати, недорого, и ремонт можно осуществить даже во дворе или в гараже. Между тем, с такой процедурой не стоит мешкать. Ведь концентрация паров в баке потенциально взрывоопасна.

Обратите внимание также на патрубок горловины, куда заливается топливо. Пистолет может отстреливать из-за отслоения или повреждения какой-либо резиновой детали. Случается также, что поврежден механизм открывания бензобака. Так что если бак в автомобиле открывается автоматически, нужно проверить также и исправность блокирующей системы.

Еще одна типичная неисправность связана с защитным клапаном, имеющимся в каждом автомобиле на случай ДТП с переворачиванием машины. Нередко клапан, находящийся непосредственно в баке, ломается по причине долгого простоя автомобиля с пустым или полупустым баком, либо (что чаще) в результате повреждений - например, когда злоумышленники или вы сами пытались слить из автомобиля топливо с помощью шланга.

Или, скажем, отстрелы может провоцировать загрязненный фильтр угольного адсорбера или сам адсорбер - механизм, очищающий систему от газов. Как вариант, корпус адсорбера может проржаветь и выпускать уголь, забивая систему, которая в таком случае не будет пропускать газы. В результате повышается давление в баке, что и вызывает отстреливание пистолета, равно как характерное шипение при открытии крышки бака.

Ну и, наконец, причиной может быть неисправность оборудования самой АЗС, что, увы, также не редкость. Установить "виновника", кстати, в таком случае несложно - нужно попробовать заправиться на других станциях. Если отстреливаний пистолета там не наблюдается, вывод очевиден - виновата конкретная заправка. Часто на автозаправочных станциях бывает сломан механизм заправочного пистолета (чаще всего - клапан с мембраной, установленному внутри корпуса).

В заключение дадим совет - что делать, если бак по ряду причин, что называется, завоздушен, пистолет постоянно отщелкивает, но вам необходимо продолжить заправку, чтобы доехать хотя бы до сервиса. В этом случае следует максимально снизить скорость подачи горючего.

Если установить фиксатор заправочного пистолета в промежуточное положение (медленная заправка) не удается из-за непрекращающихся отстрелов, либо регулируйте подачу топлива вручную (удерживая курок на самом минимуме), либо вставьте между курком и корпусом пистолета небольшую монетку. Она станет тем самым ограничителем, который позволит медленно нацедить вам несколько литров топлива. Если же виновником оказывается перегнувшийся патрубок, поиграйте с положением пистолета. Иногда достаточно сместить его чуть глубже в горловину, иногда - буквально держать около края, а иногда спасает поворот пистолета в сторону до 90 градусов.