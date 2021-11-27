Послы России и Китая раскритиковали идею "саммита за демократию"

Этот очевидный продукт менталитета времен холодной войны вызовет идеологическую конфронтацию и раскол в мире, создав новые "разделительные линии", считают дипломаты. Такая тенденция противоречит развитию современного мира. "Предотвратить формирование глобальной полицентрической архитектуры невозможно, но это может затруднить объективный процесс. Китай и Россия категорически отвергают этот шаг", - цитирует РИА Новости публикацию.

Главы дипмиссий призвали остальные страны "сосредоточиться на том, чтобы хорошо вести свои дела, а не снисходительно критиковать других". В статье особо отмечалось - по поводу демократии в России и Китае беспокоиться не стоит. Некоторым иностранным правительствам лучше подумать о себе и о том, что происходит у них дома. "Разве это свобода, когда различные митинги в их странах разгоняются резиновыми пулями и слезоточивым газом? Это не очень похоже на свободу", - указали послы.

Главы диппредставительств России и Китая полагают, что ни одна модель не подходит для всех стран. Работает ли курс той или иной страны, зависит от того, соответствует ли он ее реалиям, отвечает ли веяниям времени, и способствует ли экономическому развитию, социальной стабильности и прогрессу, а также улучшению жизни людей.

От лица Москвы и Пекина послы призвали прекратить использовать "дипломатию, основанную на ценностях" и провоцирующую раскол и конфронтацию в мире, а вместо этого руководствоваться взаимным уважением и взаимовыгодным сотрудничеством в международных отношениях.