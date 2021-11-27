Президента Чехии выписали из госпиталя

Президент Чехии Милош Земан, заразившийся коронавирусом, выписан из госпиталя. Как сообщает ТАСС со ссылкой на местое ТВ, теперь он будет проходить амбулаторное лечение. Согласно имеющейся информации, заболевание проходит у него в бессимптомной форме.

Ранее "РГ" уже писала о том, что Милош Земан полтора месяца был пациентом Центрального военного госпиталя в Праге из-за цирроза печени и диабета. Но как только главу государства выписали, ПЦР-тест выявил у него ковид, и Земана опять доставили в тот же госпиталь.