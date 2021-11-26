Президент Чехии вновь попал на больничную койку, но уже с ковидом

Чешские СМИ отмечают, что Милош Земан был привит и недавно получил третью дозу вакцины.

Этот инцидент совпал с рекордным суточным показателем числа заболевших в Чешской Республике: в четверг 25 ноября медики выявили болезнь у почти 28 тысяч человек. Это вдвое больше, чем было зафиксировано неделю назад. Сейчас болеют 263 420 жителей, из них более шести тысяч госпитализированы. Около 60% населения Чехии прошли полный курс вакцинации.

Правительство отреагировало на взрывной рост числа заболевших тем, что ввело в стране режим чрезвычайного положения. В частности, с 26 ноября запрещены все рождественские ярмарки, проводимые как в закрытых помещениях, так и на площадях. Исключение сделано только для тех мест, где продаются елки и живые карпы - главное угощение рождественского стола.

Для жителей Чехии эти меры выглядят шокирующими, ведь в конце ноября и в декабре вся местная жизнь вращалась вокруг новогодних ярмарок, базаров и рождественских городков. Теперь же заранее возведенные палатки и павильоны предписано снести. Арендаторам это грозит серией банкротств, а горожан лишит привычного праздника.

Возможно, это последнее заметное решение уходящего в отставку правительства, возглавляемого Андреем Бабишем.