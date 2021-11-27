На два месяца арестован блогер, осквернивший стенд с портретом ветерана войны

Блогер, осквернивший стенд с портретом ветерана Великой Отечественной войны, заключен под стражу до 25 января 2022 года. Как сообщили в прокуратуре Москвы, мера пресечения в отношении 19-летнего москвича выбрана с учетом позиции прокуратуры.

Как ранее сообщалось, блогеру было предъявлено обвинение по ч​​​. 4 ст. 354.1 УК РФ "Осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества, совершенные публично". Если его вина будет доказана, то молодому человеку грозит крупный штраф или лишение свободы до 5 лет.

Дело возбуждено по материалам проверки Измайловской межрайонной прокуратуры.

По версии следствия, 19-летний блогер, справил нужду у портрета ветерана на востоке Москвы, а затем в соцсетях разместил информацию об этом.