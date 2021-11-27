Осквернившему стенд с портретом ветерана войны блогеру предъявлено обвинение

Предъявлено обвинение блогеру, осквернившему стенд с портретом ветерана Великой Отечественной войны.

Как сообщили в прокуратуре Москвы, 19-летнему фигуранту предъявлено обвинение по ч​​​асти 4 статьи 354.1 УК РФ "Осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества, совершенные публично". Если вина блогера будет доказана, то ему грозит крупный штраф или лишение свободы до 5 лет.

Дело возбуждено по материалам проверки Измайловской межрайонной прокуратуры, в ближайшее время суд рассмотрит вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.