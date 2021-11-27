Новости

В Москву идет резкое похолодание 13:32
После возгорания на заводе в Дзержинске завели дело 13:22
Осквернившему стенд с портретом ветерана войны блогеру предъявлено обвинение 13:04
Севастополец случайно нашел на чердаке своего дома арсенал 13:01
Опубликовано видео полицейской погони за BMW по МКАД 12:56
В минздраве рассказали о состоянии пострадавших при взрыве в Дзержинске 12:44
Начальник участка шахты "Листвяжная": Шахтеры не жаловались на условия 12:40
На шахте "Листвяжная" в Кузбассе возобновили поисковые работы 12:35
WSJ: США готовы ограничить учения в Европе для снятия напряженности с РФ 12:30
Диетолог назвала отличие маслин от оливок 11:57
Прокуратура начала проверку после пожара и взрывов на заводе в Дзержинске 11:54
Александр Гинцбург рассказал, как действует вакцина в виде спрея 11:53
Эпидемиолог: Циркуляция "африканского" штамма пока не понятна 11:40
Оперштаб: В Москве выявлено 3430 новых случаев COVID-19 11:37
Мэр Новороссийска Игорь Дьяченко объявил об уходе со своего поста 11:35
Директор шахты "Листвяжная" арестован на два месяца 11:26
Овечкин признан лучшим игроком дня в НХЛ 11:09
Число пострадавших на шахте горноспасателей выросло до 15 10:33
ФАС проконтролирует изменение цен на электроэнергию 10:24
Суд арестовал на два месяца обвиняемого по делу о взрыве на "Листвяжной" 10:22
Наталья Сергунина: К 80-летию битвы за Москву в столице подготовили программу для молодежи 10:01
Стало известно, сколько россияне тратят на первый взнос по ипотеке 09:53
Секундант Непомнящего Владимир Поткин специально для "РГ" прокомментировал первую ничейную партию матча 09:05
В штате Нью-Йорк из-за COVID-19 ввели чрезвычайное положение 08:55
Послы России и Китая раскритиковали идею "саммита за демократию" 08:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
После публикации "РГ" за Максима заступилась прокуратура
После публикации "РГ" за Максима заступилась прокуратура
Сергей Куцев: Справятся ли 340 генетиков в России с наследственными болезнями
Сергей Куцев: Справятся ли 340 генетиков в России с наследственными болезнями
Как будет работать система QR-пропусков
Как будет работать система QR-пропусков
27.11.2021 12:56
Рубрика: Происшествия

Опубликовано видео полицейской погони за BMW по МКАД

Текст: Сергей Бабкин

Телеканал "Москва 24" опубликовал видео пятничной погони со стрельбой за BMW, таранившим машины на МКАД.

Названа причина крупного ДТП с трамваем в Москве

На кадрах видно, как иномарку останавливают посреди оживленной трассы. Однако водитель во время проверки документов нажал на газ и попытался скрыться. В погоню немедленно бросились два экипажа ДПС. Поскольку водитель BMW провоцировал аварии и не реагировал на требования об остановке, патрульным пришлось стрелять по колесам

Ранее "РГ" писала, что водителя BMW удалось остановить, только пробив колеса выстрелами. Нарушителем оказался некий Сергей Новиков. В свои 23 года он был неоднократно судим за мошенничество и незаконный оборот наркотиков. В салоне иномарки нашли свертки с белым веществом. Предположительно, речь может идти о крупной партии мефедрона.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Столица ЦФО Москва РГ-Видео

Главное сегодня

Послы России и Китая раскритиковали идею "саммита за демократию"
Глава Всемирной медассоциации сравнил штамм "омикрон" с Эболой
Россия ограничит въезд из 10 стран, где обнаружен новый штамм COVID-19
В Кузбассе мэра отправили в отставку за банкет в день траура по шахтерам
ВОЗ: Существующие ПЦР-тесты распознают новый штамм коронавируса из ЮАР
Телефонные мошенники, представляясь силовиками, оставляют людей без квартир
Видео: Сеть поразило сальто пролетевшего на красный свет седана