Опубликовано видео полицейской погони за BMW по МКАД

Телеканал "Москва 24" опубликовал видео пятничной погони со стрельбой за BMW, таранившим машины на МКАД.

На кадрах видно, как иномарку останавливают посреди оживленной трассы. Однако водитель во время проверки документов нажал на газ и попытался скрыться. В погоню немедленно бросились два экипажа ДПС. Поскольку водитель BMW провоцировал аварии и не реагировал на требования об остановке, патрульным пришлось стрелять по колесам

Ранее "РГ" писала, что водителя BMW удалось остановить, только пробив колеса выстрелами. Нарушителем оказался некий Сергей Новиков. В свои 23 года он был неоднократно судим за мошенничество и незаконный оборот наркотиков. В салоне иномарки нашли свертки с белым веществом. Предположительно, речь может идти о крупной партии мефедрона.