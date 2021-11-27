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27.11.2021 17:33
Рубрика: Культура

В Москве 28 ноября открывается фестиваль духовной музыки "Адвент"

Текст: Северьян Цагарейшвили
Фестиваль будет проходить в Соборе Петра и Павла и завершится после католического Рождества 26 декабря.
Фото: Предоставлено пресс-службой фестиваля "Адвент" Фото: Предоставлено пресс-службой фестиваля "Адвент"
Фото: Предоставлено пресс-службой фестиваля "Адвент"

Адвент в европейской христианской традиции - это особое время, когда в городах царит атмосфера предрождественского ажиотажа, ярмарок и праздничной иллюминации. Но в этом году из-за пандемии Европа встречает праздник с закрытыми дверями. Между тем, в Москве в это время уже в семнадцатый раз проводится фестиваль духовной музыки "Адвент".

Фото: Ирина Шымчак
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Все концерты фестиваля пройдут в Кафедральном соборе Петра и Павла. Сама традиция устраивать концерты под его сводами началась еще в XIX веке: сам Ференц Лист в 1848 году дал здесь органный концерт. Редкий репертуар и возможность услышать музыку в особой акустике собора уже привлекли множество слушателей "Адвенту". И как сказал директор фонда CollegiumMusicum Олег Романенко:

- Сегодняшнее время ограничений - прекрасная возможность представить серию интереснейших камерных программ: ансамбли старинной музыки создают ощущение тепла, уюта и почти домашнего музицирования - чувство сопричастности к магии звуков.

Фестиваль открывается 28 ноября концертом, посвященным 265-летию со дня рождения Моцарта. Публика в этот вечер услышит не знаменитый "Реквием", а семнадцать церковных сонат. Изящные инструментальные миниатюры, предназначенные для исполнения во время богослужений, Моцарт создал при дворе Зальцбургского архиепископа.

Фото: Предоставлено пресс-службой фестиваля "Адвент"

В следующем концерте 2 декабря на "Адвенте" выступит Ренессанс-оркестр - группа московских и петербургских музыкантов, специализирующихся на музыке Возрождения. И хотя в времена Ренессанса оркестров еще не существовало, а музыканты объединялись в большие группы только в экстраординарных случаях, Ренессанс-оркестр дает слушателям уникальную возможность услышать звучание тембров старинных инструментов. В программе - сочинения эпохи Ренессанса, в том числе недавно расшифрованные пьесы из Сборника Пьера Фалеза (1571).

"Рождественская музыка от Перотина до Мессиана" - так назвали программу ансамбля "Хронос", полную неожиданных сочетаний: от древнейших византийских стихир и средневековых сочинений до русских песнопений допетровских времен и шедевров XX века. Выступление "Хроноса" (19 декабря) станет своеобразной мистерией, где встречаются Восток и Запад, далекое прошлое и настоящее.

Фото: Предоставлено пресс-службой фестиваля "Адвент"

На фестивале прозвучит и современная музыка (12 и 18 декабря). Альтист Сергей Полтавский и органист Владимир Скоморохов исполнят сочинения Арво Пярта, Стива Райха, Нико Мьюли и Кайи Саариахо, а тембры акустических инструментов соединятся с живой электроникой. Органистка Марианна Высоцкая представит программу "Органные фрески: от Мессиана до наших дней" - антологию органной музыки последнего столетия, от Мессиана и Пярта до Шнитке и Китаева.

Фото: Предоставлено пресс-службой телеканала "Россия-Культура".
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Центральное место в афише "Адвента" занимает музыка Баха, чье творчество оказало огромное влияние на духовную музыку последующих эпох. Органный вечер "Бах-гала" - особый формат, где органисты разных поколений исполняют на историческом инструменте музыку немецкого гения. В этом году в концерте принимают участие постоянные гости фестиваля и фавориты московской публики - Федор Строганов, Даниэль Сальвадор (Испания), Александр Фисейский.

Закрытие фестиваля состоится 26 декабря. Ансамбль Collegium Musicum под управлением Олега Романенко по традиции исполнит рождественские сочинения Баха - третью часть "Рождественской оратории" и кантату на хорал Мартина Лютера "Слава Тебе, Иисусе Христе", пронизанные ощущением торжественного счастья и рождественского волшебства.

Справка "РГ"

Подробности фестиваля на сайте Collegium Musicum.

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