Российские космонавты перешли в новый модуль "Причал" на МКС

Находящиеся на Международной космической станции (МКС) российские космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров перешли в новый модуль "Причал". Люки были открыты в 22:39 по московскому времени, рассказали РИА Новости в Роскосмосе. Ранее сообщалось, что грузовой корабль "Прогресс", доставивший на орбиту модуль "Причал", пристыковался к МКС 26 ноября в 18:19.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что стыковка в автоматическом режиме прошла штатно, а новый модуль позволит расширить возможности стыковок с МКС российских кораблей. Теперь к российскому сегменту может быть пристыковано до пяти объектов одновременно. Первая стыковка запланирована на март.