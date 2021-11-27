Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
27.11.2021,  
14:27
Текст:  Алексей Брусилов

Танк Т-14 показали в непривычном облике

Т-14 "Армата" впервые продемонстрировали без защитного кожуха башни. Одна из боевых машин попала в объективы в цеху Уралвагонзавода (в составе Концерна УВЗ входит в Госкорпорацию Ростех) во время посещения этого знаменитого своей продукцией предприятия заместителем министра обороны РФ Алексей Криворучко.
Фото: Уралвагонзавод / uralvagonzavod.ru Фото: Уралвагонзавод / uralvagonzavod.ru
Фото: Уралвагонзавод / uralvagonzavod.ru

В данном не совсем привычном облике можно разглядеть некоторые детали оборудования, например, комплекс активной защиты.

Также на обнародованных фотографиях видны несколько изменившаяся передняя часть корпуса и доработанные бортовые экраны.

Несомненно, эти изменения были произведены после проводившихся интенсивных испытаний, которые продолжатся во время эксплуатации в войсках.

Всего, как рассказал врио начальника 47-го военного представительства майор Дмитрий Репин на предприятии, до конца года наша армия получит 20 перспективных основных боевых танков.

Фото: dd luciferdd / youtube.com
Первая партия танков VT-5 для Бангладеш изготовлена в Китае

Ранее на Международном военно-техническом форуме "Армия-2021" сообщалось, что у "четырнадцатых" подверглась доработке ходовая часть - внедрены новые катки и гусеничные ленты.

Также, как сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации, в последний месяц 2021 года сухопутные войска России получат более шести десятков Т-90М "Прорыв".

Фото: Уралвагонзавод / uralvagonzavod.ru

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
фото
Фото: U.S. Air Force/Wikimedia.org
У ВВС США возникли проблемы с боеготовностью самолетов 26.11.2021
Американские "БМП-2" и "Т-80" получили более совершенные прицелы 25.11.2021
На обновленный аэродром в Воронеже вернулись бомбардировщики 24.11.2021
танки
Фото: SteKrueBe/Wikimedia.org
Новая китайская подлодка неизвестного типа попала на видео 26.11.2021
"Объект 167Т": каким был первый в мире танк с газотурбинным двигателем 23.11.2021
Испытания танка Т-14 "Армата" должны завершиться в 2022 году 22.11.2021