Умер лауреат премии "Оскар", автор песен Мадонны Стивен Сондхайм

В пятницу в своем доме в Коннектикуте на 92-м году жизни скончался влиятельный композитор и драматург, актер и сценарист Стивен Сондхайм, лауреат премии "Оскар", автор важных бродвейских мюзиклов.

Об этом пишет NYT, уточняя: артист внезапно скончался на следующее утро после Дня благодарения. Информацию подтвердил представитель Сондхайма.

Стивен Джошуа Сондхайм родился в 1930 году в Нью-Йорке. На его счету - два десятка оригинальных мюзиклов, поставленных с 1954 по 2008 год. В арсенале Сондхайма - "Вестсайдская история", "Смешное происшествие по дороге на Форум", "Маленькая серенада", "Суини Тодд: Демон-парикмахер с Флит-стрит", "Дик Трэйси", "Цыганка", восемь премий "Тони" ("театральный "Оскар") и восемь "Грэмми".

"Оскар" Сондхайм взял в номинации "Лучшая песня к фильму" в 1991-м - за музыку и слова к песне Sooner or Later (I Always Get My Man) из фильма "Дик Трейси". Песню исполнила Мадонна.