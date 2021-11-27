В "Зарядье" исполнят хоровые произведения немецких романтиков

Два хоровых сочинения Феликса Мендельсона, а также произведение Йозефа Райнбергера и Месса Франка Мартена прозвучат в исполнении Российского вокального ансамбля INTRADA под руководством Екатерины Антоненко.

3 декабря в Малом зале "Зарядья" ансамбль исполнит 2 хоровых шедевра Феликса Мендельсона: Te Deum для солистов, 8-голосного хора и органа и Мотет на текст Второго псалма "Зачем мятутся народы" (Warum toben die Heiden), а также "Вечернюю песнь" (Abendlied) Йозефа Райнбергера и Мессу для двойного хора а капелла Франка Мартена.

Это коллектив, который известен своими оригинальными программами и вдумчивым отношением к музыкально-историческому наследию. На концерте в "Зарядье" INTRADA представит свою новую программу, часть которой посвящена немецкому романтизму.

Как рассказала худрук INTRADA Екатерина Антоненко, "ансамбль хочет все время двигаться вперед, и эта программа - еще один шаг навстречу новому репертуару, а также возвращение к особенно любимым нами сочинениям":

- Это относится к мессе для двойного хора Франка Мартена, написанной им, что называется, "в стол" в 20-е годы прошлого столетия. Впервые это сочинение прозвучало только спустя 40 лет после создания и, как позднее объяснял сам композитор, касалось его самого и Бога. Я давно думала о том, чтобы начать исполнять сочинения европейских композиторов XIX века, в частности, музыку немецких романтиков, с которой я познакомилась десять лет назад, когда училась в Германии. В программе этого концерта - многие мои любимые сочинения - абсолютные шедевры хоровой музыки всех времен.

Так, например, в Германии, духовная музыка Феликса Мендельсона исполняется достаточно часто, а в нашей стране ее нужно еще только открывать. Мы включили в программу концерта в "Зарядье" Мотет на текст Второго псалма "Зачем мятутся народы", созданный для хора Берлинского собора в 1844 году, и монументальный Te Deum, написанный Мендельсоном в семнадцатилетнем возрасте. Безусловно, романтическая стилистика отличается от стилистики, например, барочной музыки или музыки Ренессанса и требует особого исполнительского подхода - другого произнесения слова, более длинного дыхания и т.п. И эту музыку российской публики предстоит еще во многом открывать.

Справка "РГ"

Вокальный ансамбль INTRADA" в 2019 году признан "коллективом года" по версии газеты "Музыкальное обозрение".

Молодые певцы регулярно сотрудничают с ведущими коллективами и музыкантами России и Европы, среди них - Российский Национальный Оркестр и Михаил Плетнев, Il Giardino Armonico и Джованни Антонини, Государственный Академический Симфонический Оркестр России и Владимир Юровский, Камерный ансамбль "Солисты Москвы" и Юрий Башмет, "Оркестр Века Просвещения", Lе Poème Harmonique и Венсан Дюместр, The Tallis Scholars и Питер Филлипс, VOCES8, I Fagiolini и Роберт Холлингворт и многие другие.

Коллектив с успехом выступал на известных европейских музыкальных фестивалях; неоднократно принимал участие в легендарном фестивале камерной музыки "Декабрьские вечера Святослава Рихтера".