ВОЗ: Существующие ПЦР-тесты распознают новый штамм коронавируса из ЮАР

Существующие ПЦР-тесты могут выявить обнаруженный в Африке новый штамм коронавируса B.1.1.529, который теперь именуется греческой буквой омикрон. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения.

В то же время, по данным нескольких лабораторий, во время ПЦР-теста один из трех целевых генов не обнаруживается, поэтому тест стоит использовать в качестве маркера. А более полную информацию можно получить с помощью секвенирования (метод определения генетических повреждений - мутаций).

Первый случай инфицирования новым вариантом коронавируса (B.1.1.529) был зафиксирован на юге Африки еще 9 ноября. Сейчас инфицированные есть уже почти во всех провинциях ЮАР.

"Этот вариант имеет большое число мутаций, некоторые из которых вызывают беспокойство. Предварительные данные свидетельствуют о повышенном риске повторного заражения", - подчеркивают вирусологи.