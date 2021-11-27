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27.11.2021 12:30
Рубрика: В мире

WSJ: США готовы ограничить учения в Европе для снятия напряженности с РФ

Текст: Александр Саможнев

Администрация президента Джо Байдена в свете "напряженности" на границе России и Украины рассматривает несколько вариантов действий, включая возможность сокращения проводимых в Европе военных учений во избежание конфронтации с Москвой, пишет газета The Wall Street Journal.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
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Издание со ссылкой на информированные источники отмечает, что эти учения вызывают критику со стороны России. Данный план также подразумевает приостановку отправки американской военной помощи Киеву

В качестве одного из возможных сценариев администрация США рассматривает укрепление обороноспособности Украины. Этот вариант также подразумевает ужесточение санкций против России.

Телеканал CNN со ссылкой на источники ранее сообщал, что Вашингтон изучает возможность отправки на Украину военных советников, а также дополнительного вооружения, включая ПЗРК "Стингер" из-за опасений "российского вторжения".

Москва не исключает провокаций на фоне публикаций в западных СМИ материалов о подготовке к нападению на Украину. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя выступил с заявлением, что никакой напряженности на российско-украинской границе нет.

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