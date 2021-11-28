Денис Мацуев о Градском: Человек во всех смыслах был большой

Дмитрий Бертман, художественный руководитель театра "Геликон-Опера":

- Градский - абсолютно уникальный человек в нашей культуре, такие люди олицетворяют время, его популярность безусловно равна его огромной значимости. И в классической музыке и его репертуар тоже стал классикой.

Мне посчастливилось вести репетиции с участием Градского в Большом театре - он пел Звездочета в "Золотом петушке", а режиссером спектакля был мой педагог Георгий Анфимов. Приглашение Градского было невероятной удачей: огромное количество людей, никогда не ходивших в оперный, пришли на его имя!

Звездочёт - труднейшая партия, она написана для тенора-альтино, а это - бескрайний верх, ее в мире мало кто может спеть. А Александр Борисович, выходя на сцену в плаще со звездами и в колпаке, вытягивал до ми 3 октавы! И когда все вышли на премьере на поклоны - вдруг он сорвал с себя этот плащ и оказался в джинсах и в майке ти-шотке! В зале случился настоящий взрыв! Будет ли в нашей оперной музыке второй такой человек?

Сергей Мазаев, лидер группы "Моральный кодекс":

- Это был мой старший товарищ. Мы любили друг друга, он часто давал мне возможность выступать у себя в театре, реализовывать свои проекты. Человек был прямолинейный, искренний, веселый, с отличным чувством юмора и - добрым, душевным, сердечным несмотря на всю свою вспыльчивость. Пел в последние годы мало, но был прекрасным наставником и в вузах и на тв. В своем театре многим молодым дал работу, а в нашей профессии им не так уж и легко ее найти.

Великие люди всегда уходят рано. Но Градский точно мог бы еще лет 10 спокойно жить и петь.

Денис Мацуев, пианист, народный артист РФ:

Ужасная новость. И для нашего рока и для эстрады и для оперы. Градский отличался от всех, он всюду был уникален. "Как молоды мы были" Пахмутовой, ее - ведь уже никто так уже не споет. Колорит, диапазон, способность погружаться в образ, глубина подачи - вот это была настоящая эстрада на все времена. И прекрасно, что он входил в жюри конкурса "Голос", его рекомендации для молодых ребят всегда были в точку - и в помощь его подопечным. Педагог с большой буквы! Надеюсь, что все, кто прошел школу Градского, будут ее достойно представлять и прославлять

Да что говорить - человек во всех смыслах был большой!