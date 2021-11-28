Денис Мацуев о Градском: Человек во всех смыслах был большой

Новости

Шведка Ханна Эберг стала победительницей спринта на этапе КМ по биатлону 15:15
ВОЗ объяснила, почему назвала новый штамм коронавируса омикроном 15:10
В Подмосковье произошла массовая драка со стрельбой 15:00
Выборы в Киргизии проходят при рекордно низкой явке 14:58
Эксперт Роспотребнадзора: Штамм "омикрон" в России не обнаружен 14:36
РБК: Россияне-должники спрятали за рубежом недвижимости на миллиард долларов 14:33
Конкурс "Мисс Вселенная" не будет отменен из-за нового штамма COVID-19 14:31
Разработчик "ЭпиВакКороны" оценил эффективность вакцины против омикрона 14:28
В Минкультуры выразили соболезнования в связи с кончиной Градского 14:20
Москвичей предупредили о приближающемся рекордном тепле и давлении 14:02
Канцлер Австрии выступил за продолжение "Северного потока-2" 13:56
В Японии отменили военные учения, чтобы не сломать сакуру 13:28
Премьер-министром Чехии назначен Петр Фиала 13:27
В Шереметьево экстренно сел Boeing из Доминиканы 13:17
Выживший при аварии в шахте "Листвяжной" спасатель вернется к работе 13:17
Марина Хлебникова начала самостоятельно дышать 13:11
Мишустин выразил соболезнования родным и близким Александра Градского 13:10
В Канаде предложили ужесточить наказание за протесты против вакцинации 12:58
В ЦАР русский язык станет обязательным для изучения в вузах 12:56
Почти треть россиян не знают, сколько потратят на новогодний стол 12:14
Оперштаб: В Москве выявлено 3 086 новых случаев COVID-19 11:50
В Госдуме заявили о беспрецедентном давлении на российских дипломатов в США 11:32
Российский самоходный камень-шпион показали на видео 11:21
Погибший в шахте "Листвяжная" горный мастер спас около 10 человек 11:04
Петр Бирюков: "Парк Яуза" впервые украсят к новогодним праздникам 10:59
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Где в Москве можно покататься на коньках, лыжах и с горок
Где в Москве можно покататься на коньках, лыжах и с горок
После публикации "РГ" за Максима заступилась прокуратура
После публикации "РГ" за Максима заступилась прокуратура
Что изменится в жизни россиян в декабре
Что изменится в жизни россиян в декабре
28.11.2021 14:20
Рубрика: Культура

Денис Мацуев о Градском: Человек во всех смыслах был большой

Текст: Андрей Васянин
На 73-м году жизни скончался музыкант, композитор и педагог Александр Градский. Его коллеги поделились с "РГ" своими воспоминаниями об Александре Борисовиче.

Дмитрий Бертман, художественный руководитель театра "Геликон-Опера":

- Градский - абсолютно уникальный человек в нашей культуре, такие люди олицетворяют время, его популярность безусловно равна его огромной значимости. И в классической музыке и его репертуар тоже стал классикой.

Мишустин выразил соболезнования родным и близким Александра Градского

Мне посчастливилось вести репетиции с участием Градского в Большом театре - он пел Звездочета в "Золотом петушке", а режиссером спектакля был мой педагог Георгий Анфимов. Приглашение Градского было невероятной удачей: огромное количество людей, никогда не ходивших в оперный, пришли на его имя!

Звездочёт - труднейшая партия, она написана для тенора-альтино, а это - бескрайний верх, ее в мире мало кто может спеть. А Александр Борисович, выходя на сцену в плаще со звездами и в колпаке, вытягивал до ми 3 октавы! И когда все вышли на премьере на поклоны - вдруг он сорвал с себя этот плащ и оказался в джинсах и в майке ти-шотке! В зале случился настоящий взрыв! Будет ли в нашей оперной музыке второй такой человек?

Сергей Мазаев, лидер группы "Моральный кодекс":

- Это был мой старший товарищ. Мы любили друг друга, он часто давал мне возможность выступать у себя в театре, реализовывать свои проекты. Человек был прямолинейный, искренний, веселый, с отличным чувством юмора и - добрым, душевным, сердечным несмотря на всю свою вспыльчивость. Пел в последние годы мало, но был прекрасным наставником и в вузах и на тв. В своем театре многим молодым дал работу, а в нашей профессии им не так уж и легко ее найти.

Великие люди всегда уходят рано. Но Градский точно мог бы еще лет 10 спокойно жить и петь.

Денис Мацуев, пианист, народный артист РФ:

Фото: Андрей Стенин / РИА Новости
Коллеги об Александре Градском: "Последний из эпохи совести"

Ужасная новость. И для нашего рока и для эстрады и для оперы. Градский отличался от всех, он всюду был уникален. "Как молоды мы были" Пахмутовой, ее - ведь уже никто так уже не споет. Колорит, диапазон, способность погружаться в образ, глубина подачи - вот это была настоящая эстрада на все времена. И прекрасно, что он входил в жюри конкурса "Голос", его рекомендации для молодых ребят всегда были в точку - и в помощь его подопечным. Педагог с большой буквы! Надеюсь, что все, кто прошел школу Градского, будут ее достойно представлять и прославлять

Да что говорить - человек во всех смыслах был большой!

Культура Музыка Рок Общество Утраты

Главное сегодня

В Госдуме заявили о беспрецедентном давлении на российских дипломатов в США
Ряду пенсионеров автоматически проиндексируют пенсии с 1 декабря
Премьер-министром Чехии назначен Петр Фиала
"Омикрон"-штамм продемонстрировал способность передаваться бесконтактно
МИД Венгрии объяснил проблемы "Спутника V" в ЕС политикой и идеологией
Худрук БДТ им. Товстоногова - о настоящем и будущем актеров и зрителей в изменчивом мире
По "Пушкинской карте" можно будет купить билет в кино