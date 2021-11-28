Эдгар Райт заявил о возможном продолжении "Скотта Пилигрима"

Режиссер Эдгар Райт, в 2010 году успешно экранизировавший серию комиксов "Скотт Пилигрим", намекнул о возможном продолжении данной истории. Заявление было сделано в интервью Райта изданию "Афиша Daily".

При этом Райт отверг идею о сиквеле или приквеле франшизы. По его словам, сейчас подобную картину просто невозможно сделать, потому что студии не пошли бы на это.

Однако он поделился сведениями, которые ранее нигде не сообщались - Брайан Ли О'Мэлли, создатель комиксов про Скотта Пилигрима, готовит "что-то новое".

- Это совершенно другой формат, это не фильм, но еще один способ продолжить эту историю, - рассказал Райт.

Фильм "Скотт Пилигрим против всех" был выпущен на экраны в 2010 году после выхода последней части комиксов, повествующих о молодом гитаристе рок-группы, который должен отвоевать девушку своей мечты у семерых противников.

Эдгар Райт известен также своими фильмами "Зомби по имени Шон", "Типа крутые легавые", "Армагеддец", "Малыш на драйве". 25 ноября в России состоялась премьера последней работы режиссера - мистического фильма ужасов "Прошлой ночью в Сохо" с Аней Тейлор-Джой и Томасин МакКензи.