Видео: Аня Тейлор-Джой поет Downtown для "Прошлой ночью в Сохо"

В Сети появилось видео исполнения Аней Тейлор-Джой песни Петулы Кларк Downtown, которая звучит в фильме "Прошлой ночью в Сохо". Картина выходит на экраны уже 3 ноября, Тейлор-Джой играет в ней певицу по имени Сэнди.

Кадры поющей Ани перемежаются с короткими открытками из трейлера. Новое исполнение хита 60-х получилось очень похожим на манеру Ланы Дель Рей.

Режиссер и автор сценария - Эдгар Райт ("Малыш на драйве", "Зомби по имени Шон").

В ролях: Томасин МакКензи ("Хоббит: Битва пяти воинств"), Аня Тейлор-Джой ("Ход королевы"), Мэтт Смит ("Доктор Кто", "Корона"), Теренс Стэмп ("Темные начала"), Мэтт Смит ("Доктор Кто"), Джесси Мей Ли ("Тень и кость"), Дайана Ригг ("Разрисованная вуаль"), Джеймс Фелп.