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Вышел первый полноценный трейлер 13 сезона "Доктора Кто"

Новости
    16.10.2021, 16:34
Текст:   Юлия Авакова
Фото: youtube.com/ Doctor Who Фото: youtube.com/ Doctor Who
Фото: youtube.com/ Doctor Who

После серии тизеров наконец-то появился полноценный трейлер последнего для Джоди Уиттакер и шоураннера Криса Чибнелла тринадцатого сезона обновленного британского сериала "Доктор Кто". В силу ограничений, связанных с пандемией COVID-19, в новый сезон войдут только шесть эпизодов, первый из которых будет представлен публике 31 октября этого года.

Фото: youtube.com/ Marvel Entertainment
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Как анонсировали ранее, в новом сезоне появятся сонтаранцы, уды, плачущие ангелы и старые, но недобрые киберлюди. Также там появится некий злодей по имени Карваниста, представляющий собой причудливую помесь Чубакки и йоркшир-терьера. Помимо этого обещаны "разрушители", о которых пока ничего не известно, и некий, наверняка не особо добрый персонаж с обнаженным черепом, сошедший с иллюстраций на тему Хэллоуина.

Крис Чибнелл заявил о том, что манера построения нового сезона отлична от всего того, что выходило в свет в рамках вселенной Доктора, - "катаклизм" (о котором мы по-прежнему ничего не знаем, кроме расплывчатого термина "поток") разразится уже в первом эпизоде - и, исходя из видеоряда, видимо, затронет как прошлое, так и будущее. Таким образом, все эпизоды будут объединены одной сюжетной линией, связанной с событиями, уничтожающими вселенскую материю и временной континуум.

Помимо этого в интернете появились слухи о том, что Джоди Уиттакер якобы знает, какой актерский облик получит следующая регенерация Доктора. Но в интервью актриса сообщила, что ей бы ни за что этого не сказали. А сцены, предполагающие появление нового Доктора, были отсняты в его отсутствие. И такое случается не в первый раз - даже когда она Уиттакер сменила Питера Капальди, она не пересекалась с ним на съемках, лишь потом случайно столкнулась с ним на улице.

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