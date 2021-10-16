Вышел первый полноценный трейлер 13 сезона "Доктора Кто"

После серии тизеров наконец-то появился полноценный трейлер последнего для Джоди Уиттакер и шоураннера Криса Чибнелла тринадцатого сезона обновленного британского сериала "Доктор Кто". В силу ограничений, связанных с пандемией COVID-19, в новый сезон войдут только шесть эпизодов, первый из которых будет представлен публике 31 октября этого года.

Как анонсировали ранее, в новом сезоне появятся сонтаранцы, уды, плачущие ангелы и старые, но недобрые киберлюди. Также там появится некий злодей по имени Карваниста, представляющий собой причудливую помесь Чубакки и йоркшир-терьера. Помимо этого обещаны "разрушители", о которых пока ничего не известно, и некий, наверняка не особо добрый персонаж с обнаженным черепом, сошедший с иллюстраций на тему Хэллоуина.

Крис Чибнелл заявил о том, что манера построения нового сезона отлична от всего того, что выходило в свет в рамках вселенной Доктора, - "катаклизм" (о котором мы по-прежнему ничего не знаем, кроме расплывчатого термина "поток") разразится уже в первом эпизоде - и, исходя из видеоряда, видимо, затронет как прошлое, так и будущее. Таким образом, все эпизоды будут объединены одной сюжетной линией, связанной с событиями, уничтожающими вселенскую материю и временной континуум.

Chris Chibnall, Jodie Whittaker, Mandip Gill, John Bishop and Jacob Anderson preview Series 13!



DWM 570 also includes 4 exclusive art cards, a @bigfinish download code, TARDIS diorama, a 28-page supplement magazine on the making of Series 12, and much more!



On sale 14 October. pic.twitter.com/u9jUFEcuh8 - Doctor Who Magazine (@DWMtweets) October 12, 2021

Помимо этого в интернете появились слухи о том, что Джоди Уиттакер якобы знает, какой актерский облик получит следующая регенерация Доктора. Но в интервью актриса сообщила, что ей бы ни за что этого не сказали. А сцены, предполагающие появление нового Доктора, были отсняты в его отсутствие. И такое случается не в первый раз - даже когда она Уиттакер сменила Питера Капальди, она не пересекалась с ним на съемках, лишь потом случайно столкнулась с ним на улице.