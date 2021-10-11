Вышел расширенный тизер 13-го сезона "Доктора Кто"

Команда разработчиков "Доктора Кто" под руководством Криса Чибнелла, завершающая работу над культовым британским телесериалом, похоже, пустилась во все тяжкие. Сначала был опубликован крохотный тизер, представляющий собой откровенный плагиат на сцену из сериала "Шерлок", в расширенном варианте эта печальная стратегия получает свое развитие - Доктор не находит ничего лучшего, чем заполошно прокричать о том, что что-то грядет.

Далее Тринадцатый Доктор перечисляет некоторые из предстоящих столкновений, в том числе с плачущими ангелами и сонтаранцами (видимо, даже до Чибнелла дошло, что "новые монстры" не удаются раз за разом). Новым дополнением этого стал таинственный "поток", благодаря которому всевозможные опасности вновь обрушатся на планету Земля.

Что касается даты выхода первой серии тринадцатого сезона под названием Flux ("Поток"), это случится несколько ранее изначально обещанного - 31 октября. Был также анонсирован последующий показ спецвыпусков (пока в неясном количестве) - один из них точно будет новогодним, два других, возможно, будут представлены публике в 2022 году.

На днях проект возбудил к себе повышенное внимание среди многочисленных его любителей из-за того, что все официальные аккаунты сериала на YouTube, изобилующие сценами из "Доктора" разных лет, оказались пустыми. Затем, однако, контент был восстановлен, и паника улеглась - как оказалось, это был очередной креативный маркетинговый ход.