Появился тизер "Доктора Кто"

После сенсационного возвращения Рассела Т. Дэвиса к работе над легендарным британским научно-фантастическим сериалом "Доктор Кто" команда Криса Чибнелла, уходящая в закат после выхода в эфир тринадцатого сезона, опубликовала первый тизер к нему.

Он длится всего три секунды: на фоне рябящей телевизионной испытательной таблицы появляется Джоди Уитаккер, которая в панике говорит: "Вы слышите меня?"

Сие особо удручает, так как практически представляет собой копию возвращения Мориарти в сериале "Шерлок" с его коронным "Соскучились по мне?" Что примечательно, команда Чибнелла к разработке "Шерлока" руку не прикладывала, в отличие от Стивена Моффата и Марка Гейтисса, работавших над "Доктором" до прихода нынешней команды шоураннеров.