Новости

От рака умерла актриса Джанет Бордон 15:50
Объявлены сроки проведения BAFTA Awards в 2022 году 15:37
Звезда "Бриджертонов" сыграет в триллере создателей "Фарго" 15:35
В разработке новый российский сериал о фигурном катании 15:28
Умер участник групп "Цветы" и "Круг" Михаил Файнзильберг 15:06

Появился тизер "Доктора Кто"

Новости
    04.10.2021, 15:15
Текст:   Юлия Авакова

После сенсационного возвращения Рассела Т. Дэвиса к работе над легендарным британским научно-фантастическим сериалом "Доктор Кто" команда Криса Чибнелла, уходящая в закат после выхода в эфир тринадцатого сезона, опубликовала первый тизер к нему.

Фото: kinopoisk.ru
Netflix показал трейлер комедийного фильма ужасов "Поездка"

Он длится всего три секунды: на фоне рябящей телевизионной испытательной таблицы появляется Джоди Уитаккер, которая в панике говорит: "Вы слышите меня?"

Сие особо удручает, так как практически представляет собой копию возвращения Мориарти в сериале "Шерлок" с его коронным "Соскучились по мне?" Что примечательно, команда Чибнелла к разработке "Шерлока" руку не прикладывала, в отличие от Стивена Моффата и Марка Гейтисса, работавших над "Доктором" до прихода нынешней команды шоураннеров.

Новости

Еще один роман автора "Петровых в гриппе" получит экранизацию 14:57
Умер "король" чилийской поп-музыки Иван Патрисио Маннс 14:48
Netflix показал трейлер комедийного фильма ужасов "Поездка" 14:38
Режиссер "Венома 2" рассказал о планах на третью часть 14:18
⧣ сериалы
Фото: kinopoisk.ru
Дэмиэн Льюис не появится в шестом сезоне сериала "Миллиарды" 13:13
Showtime показал трейлер шестого сезона "Миллиардов" 13:12
"Жук в муравейнике" братьев Стругацких получит экранизацию 12:39
⧣ фантастика
Фото: kinopoisk.ru
"Веном 2" установил сразу несколько рекордов за уикенд 10:55
Вышел ролик "Вечных" от Marvel с новыми кадрами 03.10.2021
В Сеть слили часть диалога Тоби Магуайра из "Нет пути домой" 03.10.2021
⧣ Соединенное Королевство
Фото: youtube.com/ Netflix Russia
Букмекеры определились с основными кандидатами на роль Бонда 13:55
Появился русскоязычный трейлер "Памяти" с Тильдой Суинтон 13:50
У дилогии "На игле" может появиться сериал-спин-офф 02.10.2021