Вышел трейлер хоррора с Аней-Тейлор Джой "Прошлой ночью в Сохо"

Кислотного окраса кинокартина "Прошлой ночью в Сохо" получила очередной трейлер. Почти трехминутный ролик доступен на YouTube-канале компании Focus Features.

В Last Night in Soho юная модельер Элоиза (Томасин МакКензи, Астрид из "Хоббит: Битва пяти воинств") переживает сдвиг по времени, проваливается в прошлое, в 60-х, и сливается с "ослепительной певицей Сэнди" (Аня Тейлор-Джой - "Ведьма", "Ход королевы"). С самыми психоделическими последствиями, в какой-то момент перестав понимать, где реальность, а где нет, и выпустив на волю нечто очень темное.

Режиссер - Эдгар Райт ("Малыш на драйве", "Зомби по имени Шон"), он же - соавтор сценария. В других ролях: Теренс Стэмп ("Темные начала"), Мэтт Смит ("Доктор Кто"), Джесси Мей Ли ("Тень и кость"), Дайана Ригг ("Разрисованная вуаль"), Джеймс Фелп (Фред Уизли из "Гарри Поттера").

Российская премьера - 3 ноября.

Предыдущий трейлер, локализованный, смотрите здесь.