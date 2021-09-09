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Вышел трейлер хоррора с Аней-Тейлор Джой "Прошлой ночью в Сохо"

Новости
    09.09.2021, 13:00
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Кислотного окраса кинокартина "Прошлой ночью в Сохо" получила очередной трейлер. Почти трехминутный ролик доступен на YouTube-канале компании Focus Features.

Фото: youtube.com/ Netflix
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В Last Night in Soho юная модельер Элоиза (Томасин МакКензи, Астрид из "Хоббит: Битва пяти воинств") переживает сдвиг по времени, проваливается в прошлое, в 60-х, и сливается с "ослепительной певицей Сэнди" (Аня Тейлор-Джой - "Ведьма", "Ход королевы"). С самыми психоделическими последствиями, в какой-то момент перестав понимать, где реальность, а где нет, и выпустив на волю нечто очень темное.

Режиссер - Эдгар Райт ("Малыш на драйве", "Зомби по имени Шон"), он же - соавтор сценария. В других ролях: Теренс Стэмп ("Темные начала"), Мэтт Смит ("Доктор Кто"), Джесси Мей Ли ("Тень и кость"), Дайана Ригг ("Разрисованная вуаль"), Джеймс Фелп (Фред Уизли из "Гарри Поттера").

Российская премьера - 3 ноября.

Предыдущий трейлер, локализованный, смотрите здесь.

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